  • Богдан Киселевич: «Впервые в истории КХЛ в полуфиналах нет фаворитов. Огорчают статьи о том, что сезон скучноватый. Приходит время убрать нытье и негатив – у нас отличный хоккей»
Бывший защитник «Авангарда» и «Локомотива» Богдан Киселевич считает, что среди полуфиналистов КХЛ нет фаворитов.

В 1/2 финала турнира сыграют «Локомотив» – «Авангард» и «Металлург» – «Ак Барс».

– Знаете, меня огорчают статьи о том, что этот сезон КХЛ скучноватый, что все серии плей-офф – максимум из пяти матчей и что заранее все решено.

Да, длинных серий пока мы не видим, да, фавориты идут вперед. Но вы посмотрите, какие роскошные полуфиналы мы получили!

– В чем их роскошь?

– На мой взгляд, впервые в истории КХЛ в полуфиналах вообще нет фаворитов.

Очень ровная и плотная пара – «Локомотив» – «Авангард», в который действующий чемпион получит небольшое преимущество разве что в случае длинной серии.

Интригует еще и то, что эти команды, хотя и управляются североамериканцами, играют в разный хоккей. Омск больше построен вокруг звезд, Ярославль – вокруг системы.

Та же картина – в паре Магнитогорск – Казань. Очень непохожие команды – «Магнитка» побежит, но «Ак Барс» способен подавить и наказать.

– Ваши пожелания полуфиналистам?

– Мое главное пожелание – журналистам и болельщикам. Нас ждут уникальные полуфиналы, возможно, самые непредсказуемые в истории КХЛ.

Мне кажется, приходит время убрать нытье и негатив. У нас отличный хоккей и хорошая лига – давайте этим полуфиналам радоваться и их ценить! – сказал Богдан Киселевич.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Russia-hockey.ru
Отлично 👍 сказал Богдан
🤣🤣🤣 Ларин уже голосом Киселевича заговорил. Чувствуется слог.
Вторые раунды точно прошли очень грустно и совсем без борьбы и интриги.
Ну нет борьба была, особенно в матчах ЦСКА- Авангрд.
Кто там кого накажет вопрос)) Как то люди забыли уже про уровень Билялова и Анвара. Ну пора вспоминать. Металлург обнажит все проблемные места и будет туда бить всю серию.
Реально нет фаворита. Кубок может взять любая из четырёх команд. Ну может Казань выглядит немного послабее остальных, но явно не андердогом.
Надеемся получить красивое зрелище в обоих полуфиналах, соперники достойны друг друга и борьба будет нешуточная. В финале хотелось бы увидеть Авангард и Магнитку.
