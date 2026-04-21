Богдан Киселевич: «Впервые в истории КХЛ в полуфиналах нет фаворитов. Огорчают статьи о том, что сезон скучноватый. Приходит время убрать нытье и негатив – у нас отличный хоккей»
Бывший защитник «Авангарда» и «Локомотива» Богдан Киселевич считает, что среди полуфиналистов КХЛ нет фаворитов.
В 1/2 финала турнира сыграют «Локомотив» – «Авангард» и «Металлург» – «Ак Барс».
– Знаете, меня огорчают статьи о том, что этот сезон КХЛ скучноватый, что все серии плей-офф – максимум из пяти матчей и что заранее все решено.
Да, длинных серий пока мы не видим, да, фавориты идут вперед. Но вы посмотрите, какие роскошные полуфиналы мы получили!
– В чем их роскошь?
– На мой взгляд, впервые в истории КХЛ в полуфиналах вообще нет фаворитов.
Очень ровная и плотная пара – «Локомотив» – «Авангард», в который действующий чемпион получит небольшое преимущество разве что в случае длинной серии.
Интригует еще и то, что эти команды, хотя и управляются североамериканцами, играют в разный хоккей. Омск больше построен вокруг звезд, Ярославль – вокруг системы.
Та же картина – в паре Магнитогорск – Казань. Очень непохожие команды – «Магнитка» побежит, но «Ак Барс» способен подавить и наказать.
– Ваши пожелания полуфиналистам?
– Мое главное пожелание – журналистам и болельщикам. Нас ждут уникальные полуфиналы, возможно, самые непредсказуемые в истории КХЛ.
Мне кажется, приходит время убрать нытье и негатив. У нас отличный хоккей и хорошая лига – давайте этим полуфиналам радоваться и их ценить! – сказал Богдан Киселевич.