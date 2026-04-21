Богдан Киселевич: «Впервые в истории КХЛ в полуфиналах нет фаворитов. Огорчают статьи о том, что сезон скучноватый. Приходит время убрать нытье и негатив – у нас отличный хоккей»

Богдан Киселевич: впервые в истории КХЛ в полуфиналах нет фаворитов.

Бывший защитник «Авангарда » и «Локомотива » Богдан Киселевич считает, что среди полуфиналистов КХЛ нет фаворитов.

В 1/2 финала турнира сыграют «Локомотив» – «Авангард» и «Металлург » – «Ак Барс».

– Знаете, меня огорчают статьи о том, что этот сезон КХЛ скучноватый, что все серии плей-офф – максимум из пяти матчей и что заранее все решено.

Да, длинных серий пока мы не видим, да, фавориты идут вперед. Но вы посмотрите, какие роскошные полуфиналы мы получили!

– В чем их роскошь?

– На мой взгляд, впервые в истории КХЛ в полуфиналах вообще нет фаворитов.

Очень ровная и плотная пара – «Локомотив» – «Авангард», в который действующий чемпион получит небольшое преимущество разве что в случае длинной серии.

Интригует еще и то, что эти команды, хотя и управляются североамериканцами, играют в разный хоккей. Омск больше построен вокруг звезд, Ярославль – вокруг системы.

Та же картина – в паре Магнитогорск – Казань. Очень непохожие команды – «Магнитка» побежит, но «Ак Барс» способен подавить и наказать.

– Ваши пожелания полуфиналистам?

– Мое главное пожелание – журналистам и болельщикам. Нас ждут уникальные полуфиналы, возможно, самые непредсказуемые в истории КХЛ.

Мне кажется, приходит время убрать нытье и негатив. У нас отличный хоккей и хорошая лига – давайте этим полуфиналам радоваться и их ценить! – сказал Богдан Киселевич .