Ковальчук назначен президентом «Шанхая»: «Будут серьезные изменения с точки зрения спортивного подхода»

Илья Ковальчук стал президентом «Шанхай Дрэгонс».

«В организационной структуре «Шанхай Дрэгонс» произошли изменения. Введена должность президента клуба, которую займет Илья Ковальчук – олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Гагарина», – говорится в сообщении клуба.

«Приветствую болельщиков «Шанхай Дрэгонс»! Рад стать частью семьи «Драконов»! Впереди нас ждет интересное время.

Будут серьезные изменения с точки зрения спортивного подхода, а также будем продолжать активно взаимодействовать с болельщиками. Ждем всех в новом сезоне в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене»!» – сказал Илья Ковальчук.

Китайский клуб, базирующийся в Санкт-Петербурге, занял девятое место в Западной конференции FONBET чемпионата КХЛ и не вышел в плей-офф в этом сезоне.

Ковальчук имеет опыт в качестве функционера – он был генеральным менеджером сборной России на Олимпиаде-2022.