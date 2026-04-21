  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ковальчук назначен президентом «Шанхая»: «Будут серьезные изменения с точки зрения спортивного подхода»
37

Ковальчук назначен президентом «Шанхая»: «Будут серьезные изменения с точки зрения спортивного подхода»

Илья Ковальчук стал президентом «Шанхай Дрэгонс».

Илья Ковальчук назначен президентом «Шанхай Дрэгонс».

«В организационной структуре «Шанхай Дрэгонс» произошли изменения. Введена должность президента клуба, которую займет Илья Ковальчук – олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Гагарина», – говорится в сообщении клуба.

«Приветствую болельщиков «Шанхай Дрэгонс»! Рад стать частью семьи «Драконов»! Впереди нас ждет интересное время.

Будут серьезные изменения с точки зрения спортивного подхода, а также будем продолжать активно взаимодействовать с болельщиками. Ждем всех в новом сезоне в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене»!» – сказал Илья Ковальчук.

Китайский клуб, базирующийся в Санкт-Петербурге, занял девятое место в Западной конференции FONBET чемпионата КХЛ и не вышел в плей-офф в этом сезоне.

Ковальчук имеет опыт в качестве функционера – он был генеральным менеджером сборной России на Олимпиаде-2022.

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?3933 голоса
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Шанхая»
Шанхай Дрэгонс
КХЛ
Илья Ковальчук
37 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Будут серьезные изменения с точки зрения спортивного подхода...
Неужели китайцы в составе появятся?
Ответ Сергей Круг
Будут серьезные изменения с точки зрения спортивного подхода... Неужели китайцы в составе появятся?
И в Шанхай переедут!)
Ответ Сергей Круг
Будут серьезные изменения с точки зрения спортивного подхода... Неужели китайцы в составе появятся?
Илья выйдет в овертайме и забьёт
А кто назначил, Си Цзиньпин?
Шанхай - город над вольной Невой
Пора подвинуть второй питерский клуб в таблице за выход в плей-офф! :)
Ответ Всё такЪ
Пора подвинуть второй питерский клуб в таблице за выход в плей-офф! :)
в этой связи Илье Валерьевичу как заядлому рыбаку поймать золотую рыбку.
Кем назначен?))))В Китае знают о существовании этого недоразумения?Фанаты Дрэгонс, отзовитесь))))
«Китайский клуб, базирующийся в Санкт-Петербурге»… Напомните, а что там китайского осталось?
Подход похож на «Авангард» 2018-2020, когда во главе клуба тоже поставили известного в прошлом игрока — Сушинского. Видимо, из-за кулис Крылов рулит по тем же лекалам.

Сейчас заранее назначат тренера (может, Хартли?), а не в попыхах, сформируют командочку, и вперед — за плей-офф.
Ответ Всё такЪ
Подход похож на «Авангард» 2018-2020, когда во главе клуба тоже поставили известного в прошлом игрока — Сушинского. Видимо, из-за кулис Крылов рулит по тем же лекалам. Сейчас заранее назначат тренера (может, Хартли?), а не в попыхах, сформируют командочку, и вперед — за плей-офф.
Отличный бизнес
Однако, всех лизунов подвинул.
Интересно, за чей счет перемены? :-)
Ответ Павел Нестеров
Интересно, за чей счет перемены? :-)
за тот же , что и все остальные)
...... А ,так же будут финансовые серьёзные изменения в положительную сторону у Ковальчука !
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
