  • Гендиректор «Салавата» о КХЛ: «Некоторые потеряли приличие, неконкурентная среда. У всех есть какие-то кураторы, их подчиненные считают, что все крепостные. Приходится вести нечестную игру»
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил о неконкурентной среде в КХЛ.

После поражения от «Локомотива» (0-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина функционер написал: «Это нечестная игра».

«Что я имел в виду? Присутствует неконкурентная среда. Мы открыто об этом говорим с лигой. Они нас понимают, не все могут сделать.

Некоторые команды потеряли приличие. У всех есть какие-то кураторы, большие начальники. Они сами могут к этому не иметь отношения, но их подчиненные считают, что все остальные крепостные. Можно делать все что хочешь. Нам приходится вести эту нечестную игру.

Но будем говорить об этом на совещаниях. Нам говорят про регламент. Но когда его обходят, реакция идет год-два-три. Мы хотели бы честной игры, жестких санкций для тех, кто не выполняет регламент», – сказал Ринат Баширов.

«Мой пост был не про них [болельщиков «Локомотива»]. Я же пожелал им удачи. Но мне плевать, что думают болельщики «Локомотива». Там была точка. Я пожелал дальнейших успехов и рукопожатие. А дальше мера воспитания и восприятия моих слов. Хорошо, что читают», – передает «Чемпионат» слова Баширова.

Я один из всего написанного нихрена не понял?
Он и сам похоже не понимает про что говорит 😁
Чего тебе непонятно? Говорит что потолок зарплат не соблюдается теми, кто может себе это позволить. Что клубы с высокими покровителями класть хотели на соревновательность лиги. Говорит чуть иносказательно потому что на бутыль не хочет но вполне понятно.
Мы не знаем, что это такое, если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое
Не все могут в завтрашний день.
Бред он говорит, чтобы его не наказали, поэтому намекает))
Я считаю так, если гендиректор клуба говорит такие вещи, значит они все присутствуют лиге, не будет человек такого ранга говорить глупости, не подкреплённые доказательствами
Ну у нас Губернатор на футбольных судей попёр... Говорил открыто, требуют взносы какие-то мимо кассы, матчи судятся не по чесноку и всё такое. В прокуратуре дело завели аж... И что? И как говорится: НИ х ... Я! А ведь он повыше гендиректор клуба будет. А ты говоришь не будут без оснований лишнего говорить...
На мой маленький взгляд везде все всё знают, друг друга прикрывают максимально и ни кто никогда ни кого не поймает за руку... Но бывает, что у кого-то полыхнёт и на ружу немного подливы утичёт, но ни к чему как всегда не приведёт. Возможно я ошибаюсь и это лишь неправильное мнение....
У вас губернатор фрик, наговорил уже такого, что репутацию клоуна заработал на всю Россию, ничего личного
ну и какие у этого пустозвона претензии непосредственно к Локомотиву?
массовых закупок Ярославль не делает, своих игроков растит, спонсор тоже никак с СЮ или лигой не аффилирован.
тут два варианта - или Локомотив курируют на САМОМ верху (чего не может быть, т.к, тренера летом забрали на раз-два), или Баширов просто сотрясает воздух.
Братка, вот ты сам ответил на свой вопрос, не было наездов на локомотив. Наоборот, ярославлю пожелали удачи
Сестра ты рофлишь что ли))
Наезды на Локомотив, один из самых самобытных клубов с горой собственных воспитанников, ни разу не превышавшего потолок, более того, даже имеющего 150 миллионов под ним (у топ-команд претендентов на Кубок и рядом такого нет: АБ использовал все 900 млн., ММг 850, Ава 838) - вызывают вопросы об адекватности этого ген.менеджера.

То, что в Уфе обосрались с финансами в этом сезоне - это только лишь проблемы Уфы и больше никого другого. Уж тем более не действующего чемпиона, ожидаемо вынесшего проблемный клуб, команда которого героически прыгнула выше головы.
Братка, где ты видел наезды баширова на локомотив?
Ну давай быть честным. Локо тоже под потолок за счёт чемпионских бонусов. Да, не все 900, но 850 было бы спокойно.
Сказал "А", говори и "Б",
Наговорил чего-то абстрактного, всё обтекаемо, никого не называя, никакой конкретики, просто нытьё. Да ещё и оскорбительное: "плевать на мнение болельщиков Локо"... И ещё, Локо не создал соперникам конкурентной среды... Что за бред?! Надо было Локомотиву в свои ворота что ли забрасывать или полсостава сопернику отдать? А в арбитраж слабО с этим бредом обратиться? Уж позориться - так по полной.
При чем, Салават сам распродавал своих лидеров, как на распродаже, но виноваты у него неконкурентная среда. Его наверное Авангард с Локомотивом, заставляли продать Хмелевски, Ливо и других хоккеистов.
Ну ты тоже обиделся прям.))) Гендиру Локо я понимаю тоже на мнение болел СЮ наплевать.)
Можно ли его слова про "нам приходится вести нечестную игру" считать чистосердечным?
Здесь речь о потолке зарплат идёт, о работе с судьями, о владельцах клубов, которые влияют на результат? В чем суть недовольства? Салават отлетел без шансов. Какие могут быть претензии?
Он же прав. Ротенберг когда работал сколько игроков подписывал. Больше потолка. Ларионов з.... Б. Продавать после него
Гендиректор «Салавата»: «КХЛ необходимы антимонопольные положения – наподобие тех, что в США. «Локомотив» обязан перераспределить кадровый ресурс в пользу конкурентов 🤭»
10 апреля, 10:59
Рекомендуем
Главные новости
Ротенберг о возвращении России: «Вчера обсудили это с Дегтяревым. Администрация президента, Минспорта и адвокаты работают одной командой»
11 минут назад
«Ак Барс» открыл счет с «Металлургом» в полуфинале Кубка Гагарина. ВидеоСпортс’’ показывает матч серии плей-офф Fonbet КХЛ
16 минут назадВидео
Кубок Гагарина. «Металлург» принимает «Ак Барс» в 1-м матче серии 1/2 финала
20 минут назадLive
Кубок Стэнли. «Каролина» сыграет с «Оттавой», «Миннесота» примет «Даллас», «Филадельфия» встретится с «Питтсбургом»
41 минуту назад
Третьяк о работе в ФХР: «Мы вернули наш хоккей на вершину. Как и в советские времена, 2-е или 3-е место расстраивает болельщиков. Выступали не хуже канадцев до отстранения»
52 минуты назад
ЮЧМ-2026. Чехия играет с Германией, Канада встретится с Норвегией, Швеция – с США, Словакия против Финляндии
сегодня, 10:01Live
Каменский о включении Тардифа в Зал славы ИИХФ: «Он этого не заслуживает. Не знаю, что он такого сделал»
сегодня, 09:59
Хоккеист ЦСКА Нестеров и Камила Валиева не расстались (Михаил Зислис)
сегодня, 09:33
«Автомобилист» расстанется с Да Костой и Мэйсеком. Француз провел в клубе 5 лет, немец – 7 (Артур Хайруллин)
сегодня, 09:19
Ротенберг поздравил Третьяка с 74-летием: «Легенда мирового хоккея. Большая честь работать с ним и называть своим наставником. Спасибо за мудрость и преданность игре»
сегодня, 09:07Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Кросби об удалении за приукрашивание с «Филадельфией»: «Меня ударили клюшкой по лицу. Это сошло с рук Хэтэуэю, он удачно разменялся»
26 минут назадВидео
«Юта» и «Колорадо» сыграют в «Зимней классике» 31 декабря 2026 года. Матч пройдет в Солт-Лейк-Сити
сегодня, 10:15
Тренин пропустит 4-й матч серии с «Далласом» из-за травмы. Форвард «Миннесоты» выбыл по ходу второй игры
сегодня, 09:48
Торторелла о 2:4 с «Ютой»: «Мне многое понравилось. «Вегас» сделал шаг вперед по сравнению со вторым матчем»
сегодня, 08:57
Якупов о 5:2 с «Локомотивом»: «Доминация – очень опасное слово. Есть вообще непростительные для «Авангарда» моменты, они тоже хорошо играли»
сегодня, 07:55
Купер о 2:3 с «Монреалем»: «Из трех игр в серии эта была худшей для «Тампы» – от начала до конца. Нам повезло довести дело до овертайма, Василевский выручал»
сегодня, 07:40
Шарипзянов о 5:2 в 1-м матче с «Локомотивом»: «Не согласен, что мы их размазали. Было много моментов, где «Авангард» не соответствовал своим стандартам»
сегодня, 07:30
Гранлунд набрал 1+3 в 3-м матче серии с «Эдмонтоном» и повторил рекорд «Анахайма» по очкам за игру в плей-офф
сегодня, 07:10
Драйзайтль догнал Овечкина по очкам в плей-офф НХЛ (147). Они делят 9-е место среди европейцев в истории лиги
сегодня, 06:46
Кенневилл выиграл 123-й матч в плей-офф НХЛ за карьеру и делит с Арбуром 2-е место в истории среди тренеров. Рекорд у Боумэна (223)
сегодня, 06:22
Рекомендуем