Гендиректор «Салавата» о КХЛ: «Некоторые потеряли приличие, неконкурентная среда. У всех есть какие-то кураторы, их подчиненные считают, что все крепостные. Приходится вести нечестную игру»

Гендиректор «Салавата Юлаева» о КХЛ: присутствует неконкурентная среда.

Генеральный директор «Салавата Юлаева » Ринат Баширов заявил о неконкурентной среде в КХЛ .

После поражения от «Локомотива» (0-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина функционер написал: «Это нечестная игра» .

«Что я имел в виду? Присутствует неконкурентная среда. Мы открыто об этом говорим с лигой. Они нас понимают, не все могут сделать.

Некоторые команды потеряли приличие. У всех есть какие-то кураторы, большие начальники. Они сами могут к этому не иметь отношения, но их подчиненные считают, что все остальные крепостные. Можно делать все что хочешь. Нам приходится вести эту нечестную игру.

Но будем говорить об этом на совещаниях. Нам говорят про регламент. Но когда его обходят, реакция идет год-два-три. Мы хотели бы честной игры, жестких санкций для тех, кто не выполняет регламент», – сказал Ринат Баширов .

«Мой пост был не про них [болельщиков «Локомотива»]. Я же пожелал им удачи. Но мне плевать, что думают болельщики «Локомотива ». Там была точка. Я пожелал дальнейших успехов и рукопожатие. А дальше мера воспитания и восприятия моих слов. Хорошо, что читают», – передает «Чемпионат» слова Баширова.