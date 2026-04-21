  • Крылов и его окружение покинут «Шанхай». Клуб назначил Ковальчука президентом, Артюхина – генменеджером (Михаил Зислис)
Крылов и его окружение покинут «Шанхай». Клуб назначил Ковальчука президентом, Артюхина – генменеджером (Михаил Зислис)

Александр Крылов уходит из руководства «Шанхай Дрэгонс».

Александр Крылов не продолжит работу с «Шанхаем».

Китайский клуб объявил о назначении Ильи Ковальчука на пост президента, а Евгения Артюхина – на должность генерального менеджера.

«Ковальчук становится куратором проекта, а у Артюхина, несколько лет работающего проскаутом «Вегаса», еще будет как минимум один опытный помощник, разбирающийся в нюансах регламента.

Александр Крылов, который весь сезон держался в тени, и его ближайшее окружение уйдут из «Шанхая». Очевидно, что такое решение могло быть принято только на самом верху. То есть при участии Геннадия Тимченко.

Видимо, у него ожидания от сезона и истории с вероятным переездом клуба в Китай были гораздо выше», – написал Михаил Зислис.

Илья Ковальчук – президент «Шанхая»! Обещает, что будет интересно

Клуб обуза.
Чет Крылов не вернул «былую славу»)) Надо было Шанхай в Балашиху перевозить)
Хотел стать ярым фанатом Драконов но теперь не буду)
Теперь понятно, почему так защищал их) Крылов умный, понял, что в недокитайском шапито привыкли работать только лозунгами
Я так понял что Крылова убрали из спортблока. А так то он довольно много сделал. Медийка у них зачетная, народу стало ходить просто в разы больше. Ну спортивный результат, для команды которая собралась за пару недель и из кого попало наверно закономерный.
А вообще я за то что бы появлялись именно такие клубы. Открытые для болельщиков, яркие, нестандартные. У нас половина клубов существуют что бы просто существовать. Болельщики им только мешают.
Крылов — достойный специалист высокой квалификации, который делом доказывает свой профессионализм! Уважаю таких людей! Чем больше в стране будет таких людей, тем лучше будет для России!
