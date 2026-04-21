Крылов и его окружение покинут «Шанхай». Клуб назначил Ковальчука президентом, Артюхина – генменеджером (Михаил Зислис)
Александр Крылов не продолжит работу с «Шанхаем».
Китайский клуб объявил о назначении Ильи Ковальчука на пост президента, а Евгения Артюхина – на должность генерального менеджера.
«Ковальчук становится куратором проекта, а у Артюхина, несколько лет работающего проскаутом «Вегаса», еще будет как минимум один опытный помощник, разбирающийся в нюансах регламента.
Александр Крылов, который весь сезон держался в тени, и его ближайшее окружение уйдут из «Шанхая». Очевидно, что такое решение могло быть принято только на самом верху. То есть при участии Геннадия Тимченко.
Видимо, у него ожидания от сезона и истории с вероятным переездом клуба в Китай были гораздо выше», – написал Михаил Зислис.
Илья Ковальчук – президент «Шанхая»! Обещает, что будет интересно
А вообще я за то что бы появлялись именно такие клубы. Открытые для болельщиков, яркие, нестандартные. У нас половина клубов существуют что бы просто существовать. Болельщики им только мешают.