Виларди сыграет за сборную Канады на ЧМ-2026. Форвард «Виннипега» набрал 69 очков в 82 матчах сезона
Габриэль Виларди сыграет на ЧМ по хоккею.
Нападающий «Виннипега» Габриэль Виларди выступит за сборную Канады на ЧМ-2026.
Об этом сообщил главный тренер «Джетс» Скотт Арниел.
Канадец сыграет на чемпионате мира во второй раз в карьере и впервые с 2021 года.
В этом сезоне Виларди набрал 69 (30+39) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
ЧМ-2026 пройдет швейцарских городах Цюрих и Фрибур с 15 по 31 мая.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт журналиста Кена Вибе в X
Я и забыл про него уже