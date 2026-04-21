Виларди сыграет за сборную Канады на ЧМ-2026. Форвард «Виннипега» набрал 69 очков в 82 матчах сезона

Габриэль Виларди сыграет на ЧМ по хоккею.

Нападающий «Виннипега » Габриэль Виларди выступит за сборную Канады на ЧМ-2026.

Об этом сообщил главный тренер «Джетс» Скотт Арниел .

Канадец сыграет на чемпионате мира во второй раз в карьере и впервые с 2021 года.

В этом сезоне Виларди набрал 69 (30+39) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ .

ЧМ-2026 пройдет швейцарских городах Цюрих и Фрибур с 15 по 31 мая.