5

Артюхин стал генменеджером «Шанхая». Ковальчук заявил: «Работа скаутом «Вегаса» помогла Евгению перенять лучшие менеджерские практики. У него хорошие связи и знакомства»

Евгений Артюхин – генеральный менеджер «Шанхай Дрэгонс».

«Шанхай Дрэгонс» назначил Евгения Артюхина пост генерального менеджера клуба.

Бывший нападающий сборной России работал скаутом «Вегаса» последние три года.

«Евгений Артюхин отлично знает хоккей изнутри, обладает богатым опытом.

«Вегас» в последние годы добился серьезных успехов, и работа скаутом в такой организации помогла Евгению не только узнать североамериканский рынок, но и перенять лучшие менеджерские практики. У него хорошие связи и знакомства как внутри России, так и в Северной Америке.

Желаю Евгению удачи. Уверен, что он поможет вывести спортивную составляющую клуба на новый уровень, соответствующий нашим задачам», – сказал президент клуба Илья Ковальчук.

Китайский клуб, базирующийся в Санкт-Петербурге, занял девятое место в Западной конференции FONBET чемпионата КХЛ и не вышел в плей-офф в этом сезоне.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Шанхая»
5 комментариев
Не зря нилизывал последние годы)
Ответ Радмир Уфимцев
И что? Вас дворником взяли?
А Крылов - все? Покинул клуб?
Ответ maximusdevil
Зислис уверяет, что покинет
Ответ maximusdevil
Сдулся))
