Артюхин стал генменеджером «Шанхая». Ковальчук заявил: «Работа скаутом «Вегаса» помогла Евгению перенять лучшие менеджерские практики. У него хорошие связи и знакомства»

«Шанхай Дрэгонс » назначил Евгения Артюхина пост генерального менеджера клуба.

Бывший нападающий сборной России работал скаутом «Вегаса» последние три года.

«Евгений Артюхин отлично знает хоккей изнутри, обладает богатым опытом.

«Вегас » в последние годы добился серьезных успехов, и работа скаутом в такой организации помогла Евгению не только узнать североамериканский рынок, но и перенять лучшие менеджерские практики. У него хорошие связи и знакомства как внутри России, так и в Северной Америке.

Желаю Евгению удачи. Уверен, что он поможет вывести спортивную составляющую клуба на новый уровень, соответствующий нашим задачам», – сказал президент клуба Илья Ковальчук .

Китайский клуб, базирующийся в Санкт-Петербурге, занял девятое место в Западной конференции FONBET чемпионата КХЛ и не вышел в плей-офф в этом сезоне.