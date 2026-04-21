Артюхин стал генменеджером «Шанхая». Ковальчук заявил: «Работа скаутом «Вегаса» помогла Евгению перенять лучшие менеджерские практики. У него хорошие связи и знакомства»
«Шанхай Дрэгонс» назначил Евгения Артюхина пост генерального менеджера клуба.
Бывший нападающий сборной России работал скаутом «Вегаса» последние три года.
«Евгений Артюхин отлично знает хоккей изнутри, обладает богатым опытом.
«Вегас» в последние годы добился серьезных успехов, и работа скаутом в такой организации помогла Евгению не только узнать североамериканский рынок, но и перенять лучшие менеджерские практики. У него хорошие связи и знакомства как внутри России, так и в Северной Америке.
Желаю Евгению удачи. Уверен, что он поможет вывести спортивную составляющую клуба на новый уровень, соответствующий нашим задачам», – сказал президент клуба Илья Ковальчук.
Китайский клуб, базирующийся в Санкт-Петербурге, занял девятое место в Западной конференции FONBET чемпионата КХЛ и не вышел в плей-офф в этом сезоне.