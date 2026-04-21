Тамбиев возглавил «Динамо». Экс-тренер «Адмирала» и СКА заменил Козлова
Леонид Тамбиев стал главным тренером «Динамо».
«Решение о формировании нового тренерского штаба будет принято в ближайшее время», – говорится в заявлении клуба.
55-летний специалист во главе бело-голубых заменил Вячеслава Козлова, с которым команда стала седьмой в таблице Западной конференции и проиграла минскому «Динамо» (0-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина в этом сезоне.
Тамбиев по ходу нынешнего сезона был уволен с поста главного тренера «Адмирала», в котором работал с 2021 года, а после этого работал в тренерском штабе Игоря Ларионова в СКА.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Динамо»
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Надо начинать готовиться.
Тамбиев сделал «Адмирал» боеспособным коллективом, есть ощущение что с иными финансовыми возможностями может хорошо себя проявить.
Роману Барбарисычу привет.
Тамбиев там рассматривался как старпом и подстраховка на случай, если Ларри начнет прям сильно сыпаться в новом чемпионате.
Но теперь придется искать для Ларри нового старпома, который собственно и будет ставить игру и тактику, как Козырев в «Торпедо» 2022/23.