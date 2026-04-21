Тамбиев возглавил «Динамо». Экс-тренер «Адмирала» и СКА заменил Козлова

Леонид Тамбиев стал главным тренером «Динамо».

«Решение о формировании нового тренерского штаба будет принято в ближайшее время», – говорится в заявлении клуба.

55-летний специалист во главе бело-голубых заменил Вячеслава Козлова , с которым команда стала седьмой в таблице Западной конференции и проиграла минскому «Динамо» (0-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина в этом сезоне.

Тамбиев по ходу нынешнего сезона был уволен с поста главного тренера «Адмирала», в котором работал с 2021 года, а после этого работал в тренерском штабе Игоря Ларионова в СКА.

