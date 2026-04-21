  Гендиректор «Салавата» о бюджете: «Ощущаем себя увереннее, можем позволить себе больше, основной массы долгов нет. Был разговор с главой республики – нам добавляют денег»
Гендиректор «Салавата» о бюджете: «Ощущаем себя увереннее, можем позволить себе больше, основной массы долгов нет. Был разговор с главой республики – нам добавляют денег»

Ринат Баширов: «Салават Юлаев» получит дополнительное финансирование.

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что клуб чувствует себя уверенно с точки зрения бюджета.

«Я бы не сказал, что будет значительный рост в финансировании. Просто мы сейчас ощущаем себя увереннее, можем позволить себе больше, чем год назад.

Основной массы долгов уже нет, есть только текущие задолженности. Сейчас получаем финансирование, в конце апреля погасим текущие задолженности.

Начнем формировать базу. Сможем себе позволить какие-то обмены, подписания новичков. Мы заходим в межсезонье с хорошим настроением, финансирование уже утверждено.

Недавно был разговор с главой республики – нам тоже добавляют денег. Думаю, к началу следующего сезона мы получим дополнительное финансирование.

Я бы не хотел сейчас говорить о цифрах. Все будет нормально», – сказал Ринат Баширов.

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?5631 голос
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Бизнес Online»
"Мы заходим в межсезонье с хорошим настроением" нет денег на Марата, но переподписываем Панина😁
Да уж... А после Шевченко, уже надежда появилась. А тебя опять головой в д..., как в Джентельменах удачи.
Гендиректор «Салавата» о КХЛ: «Некоторые потеряли приличие, неконкурентная среда. У всех есть какие-то кураторы, их подчиненные считают, что все крепостные. Приходится вести нечестную игру»
21 апреля, 10:24
21 апреля, 10:24
