Гендиректор «Салавата» о бюджете: «Ощущаем себя увереннее, можем позволить себе больше, основной массы долгов нет. Был разговор с главой республики – нам добавляют денег»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что клуб чувствует себя уверенно с точки зрения бюджета.
«Я бы не сказал, что будет значительный рост в финансировании. Просто мы сейчас ощущаем себя увереннее, можем позволить себе больше, чем год назад.
Основной массы долгов уже нет, есть только текущие задолженности. Сейчас получаем финансирование, в конце апреля погасим текущие задолженности.
Начнем формировать базу. Сможем себе позволить какие-то обмены, подписания новичков. Мы заходим в межсезонье с хорошим настроением, финансирование уже утверждено.
Недавно был разговор с главой республики – нам тоже добавляют денег. Думаю, к началу следующего сезона мы получим дополнительное финансирование.
Я бы не хотел сейчас говорить о цифрах. Все будет нормально», – сказал Ринат Баширов.
