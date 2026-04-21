Райан Спунер: «В КХЛ много симуляций, которые не свистят. Это напоминает футбол. Галимов в серии с «Ак Барсом» тут же падал, когда его только касались»

Райан Спунер: в КХЛ много симуляций, которые не свистят.

Нападающий минского «Динамо » Райан Спунер заявил, что хоккеисты в КХЛ много симулируют нарушения.

– Заметил ли ты какие-то отличия от североамериканского хоккея?

– Судейство здесь чуть мягче. В КХЛ много симуляций, которые не свистят. Это иногда напоминает футбол.

Например, Артем Галимов в нашей серии против Казани: как только его касались, он тут же падал.

Для североамериканца это выглядит странно и даже немного неловко, это не совсем хоккей. Но каждый играет так, как хочет.

– Как тебе уровень хоккея?

– Я здесь играю уже семь лет, постоянно возвращаюсь в КХЛ.

Хоккей тут хороший. Его нельзя сравнивать с НХЛ, но это отличная лига, она очень хорошо организована, уровень игроков достойный.

Возможно, уровень стал чуть хуже, чем в мой первый год, но это нормально, учитывая, сколько сильных россиян уезжает в Америку, – сказал Райан Спунер .