«Автомобилист» продлил контракт с Денежкиным на два года. Форвард набрал 29 очков в 55 матчах сезона
«Автомобилист» и Максим Денежкин продлили контракт.
«Автомобилист» подписал новый контракт с 25-летним нападающим Максимом Денежкиным.
Соглашение рассчитано на два года.
В этом сезоне Денежкин набрал 29 (17+12) очков при полезности «плюс 9» в 55 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
В плей-офф на его счету 2 (1+1) балла при нейтральной полезности в 5 играх.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Автомобилиста»
Полезный игрок для команды. 👍
Хорошая новость. Достойный хоккеист.
А цена вопроса?
Думаю,достойный контракт.
