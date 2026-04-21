«Автомобилист» продлил контракт с Денежкиным на два года. Форвард набрал 29 очков в 55 матчах сезона

«Автомобилист» и Максим Денежкин продлили контракт.

«Автомобилист » подписал новый контракт с 25-летним нападающим Максимом Денежкиным .

Соглашение рассчитано на два года.

В этом сезоне Денежкин набрал 29 (17+12) очков при полезности «плюс 9» в 55 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .

В плей-офф на его счету 2 (1+1) балла при нейтральной полезности в 5 играх.