Артюхин о «Шанхае»: «Будет смена вектора. Хотим выбить весь менталитет, что китайский клуб – это аутсайдер. Будем делать конкурентоспособную команду, способную биться с топ-клубами»
Евгений Артюхин после назначения на пост генерального менеджера «Шанхай Дрэгонс» заявил о смене вектора клуба.
«Будет смена вектора. Мы хотим выбить весь менталитет, который был раньше, что китайский клуб – это всегда какой-то аутсайдер и никогда не бьется за высокие места и за Кубок [Гагарина].
Мы будем делать боевую, конкурентоспособную команду, способную биться с топ-клубами и бороться за кубок. Это наша основная цель, руководство клуба поставило перед нами самые высокие задачи.
Мы хотим всем, в том числе и болельщикам, показать, что сейчас совсем другая организация. И если Илья Ковальчук взялся за этот проект, то все совсем серьезно.
Я уже давно перестроился, когда начал работать скаутом «Вегаса». У меня были хорошие учителя, которые мне в целом подсказывали в структуре.
У меня есть хороший пример, как команда за небольшое количество лет в своей истории может выиграть Кубок Стэнли. Как раз самое основное в моей скаутской работе и связано с работой с генеральным менеджером – анализ игроков и видение их в совсем другом русле, другом направлении и вертикали.
Когда ты игрок, ты оцениваешь ребят немного по-другому, а сейчас я оцениваю их несколько иначе. Нужен немного другой склад ума, другие приоритеты, и в целом характеристики отбора немного отличаются», – сказал Евгений Артюхин.
