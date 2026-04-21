  • Артюхин о «Шанхае»: «Будет смена вектора. Хотим выбить весь менталитет, что китайский клуб – это аутсайдер. Будем делать конкурентоспособную команду, способную биться с топ-клубами»
Артюхин о «Шанхае»: «Будет смена вектора. Хотим выбить весь менталитет, что китайский клуб – это аутсайдер. Будем делать конкурентоспособную команду, способную биться с топ-клубами»

Евгений Артюхин после назначения на пост генерального менеджера «Шанхай Дрэгонс» заявил о смене вектора клуба.

«Будет смена вектора. Мы хотим выбить весь менталитет, который был раньше, что китайский клуб – это всегда какой-то аутсайдер и никогда не бьется за высокие места и за Кубок [Гагарина].

Мы будем делать боевую, конкурентоспособную команду, способную биться с топ-клубами и бороться за кубок. Это наша основная цель, руководство клуба поставило перед нами самые высокие задачи.

Мы хотим всем, в том числе и болельщикам, показать, что сейчас совсем другая организация. И если Илья Ковальчук взялся за этот проект, то все совсем серьезно.

Я уже давно перестроился, когда начал работать скаутом «Вегаса». У меня были хорошие учителя, которые мне в целом подсказывали в структуре.

У меня есть хороший пример, как команда за небольшое количество лет в своей истории может выиграть Кубок Стэнли. Как раз самое основное в моей скаутской работе и связано с работой с генеральным менеджером – анализ игроков и видение их в совсем другом русле, другом направлении и вертикали.

Когда ты игрок, ты оцениваешь ребят немного по-другому, а сейчас я оцениваю их несколько иначе. Нужен немного другой склад ума, другие приоритеты, и в целом характеристики отбора немного отличаются», – сказал Евгений Артюхин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
водителя трамвая посадили в самолёт и он собрался на луну - примерно так это выглядит😆
так едьте в Китай, там деньги и Качайте, китайские.
Ответ urec18@mail.ru
есть такое чувство, что через этот клуб происходит перегон огромных денег, только не понятно чьих и для чего.
Што, опять смена вектора? Всё это, по-моему, мы уже слышали в прошлое межсезонье. Да ещё в купе с ребрендингом и оголтелой рекламой.
а на чьи деньги этот клуб существует?
Опа, уже возомнил себя Джимом Ниллом. А по итогу будет очередной распил бабла.
Кстати вам в команду очень бы подошел Никитин, он очень любит бабосики
Ответ Viktor P._1116609285
Про Никитина неумно! Ты наверно тоже бабосики любишь,но не всем предлагают!
Китайцев будете приглашать?
Ответ Melnikov1968
Да не...С Макдэвида начнут. Смена же вектора...
Ответ InStat
Какого Макдевида? Сначала нужно подписать правильного тренера ( сами знаете кого😁). Тогда и Макдевид не нужен ( он же не смотрел 800 матчей НХЛ, а по площадке бегал😁)
Ещё бы на чужие деньги не выбить
"Выбить весь менталитет" от Евгения в качестве методов управления звучит угрожающе. Сразу финнов вспоминаешь.
Ехали б в Китай вектор менять
