  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Кадейкин может перейти в «Шанхай» из «Трактора». У «Дрэгонс» грандиозные планы по комплектованию команды (Михаил Зислис)
13

32-летний Александр Кадейкин может перейти в «Шанхай Дрэгонс».

Китайский клуб объявил о назначении Ильи Ковальчука на пост президента, а Евгения Артюхина – на должность генерального менеджера.

«Планы по комплектованию у «Драконов» грандиозные. Это касается и русских игроков, и легионеров. От нынешнего состава почти никого не останется, а одним из первых новичков команды может стать Александр Кадейкин.

По главному тренеру Митчу Лаву на сегодняшний день движений не планируется», – написал журналист Михаил Зислис.

Действующий контракт Кадейкина и «Трактора» рассчитан до 31 мая.

В этом сезоне форвард набрал 33 (13+20) очка в 68 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф в его активе 2 (1+1) балла в 5 играх.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
logoАлександр Кадейкин
logoвозможные переходы
logoТрактор
logoШанхай Дрэгонс
logoКХЛ
logoМитч Лав
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Лучше бы в Новокузнецк денег вкинули, чем в этот не понятный проект
Ответ Салават-Чемпион
Лучше бы в Новокузнецк денег вкинули, чем в этот не понятный проект
Дык пусть кому надо и вкидывают 🧐🤬
У «Дрэгонс» грандиозные планы по комплектованию команды...
Пошла русская жара по отмыву денег...
сейчас под Ковальчука деньги пойдут, соберут команду, у них же тоже нет лимита на легов !!! да и наши за деньгами сбегутся!!!!
Ну соберут вот таких Кадейкиных, и соьют очередной сезон в унитаз.
Это всё ещё тот же Куньлунь.
намечается грандиозный распил бабла,со хорошим итоговым спортивным результатом не имеющего ничего общего
Ну, с таким-то мощным руководством "Куньлунь" зацепится за первую девятку на Западе
Форма у них прикольная
Ну все, Овечкина привезут в КХЛ.
32 года и такая статистика,это грандиозно.
С планами Трактора не сравнить)
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
