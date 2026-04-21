Кадейкин может перейти в «Шанхай» из «Трактора». У «Дрэгонс» грандиозные планы по комплектованию команды (Михаил Зислис)
Александр Кадейкин может перейти в «Шанхай Дрэгонс».
32-летний Александр Кадейкин может перейти в «Шанхай Дрэгонс».
Китайский клуб объявил о назначении Ильи Ковальчука на пост президента, а Евгения Артюхина – на должность генерального менеджера.
«Планы по комплектованию у «Драконов» грандиозные. Это касается и русских игроков, и легионеров. От нынешнего состава почти никого не останется, а одним из первых новичков команды может стать Александр Кадейкин.
По главному тренеру Митчу Лаву на сегодняшний день движений не планируется», – написал журналист Михаил Зислис.
Действующий контракт Кадейкина и «Трактора» рассчитан до 31 мая.
В этом сезоне форвард набрал 33 (13+20) очка в 68 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф в его активе 2 (1+1) балла в 5 играх.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
Пошла русская жара по отмыву денег...
Это всё ещё тот же Куньлунь.