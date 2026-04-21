Кадейкин может перейти в «Шанхай» из «Трактора». У «Дрэгонс» грандиозные планы по комплектованию команды (Михаил Зислис)

32-летний Александр Кадейкин может перейти в «Шанхай Дрэгонс ».

Китайский клуб объявил о назначении Ильи Ковальчука на пост президента , а Евгения Артюхина – на должность генерального менеджера .

«Планы по комплектованию у «Драконов» грандиозные. Это касается и русских игроков, и легионеров. От нынешнего состава почти никого не останется, а одним из первых новичков команды может стать Александр Кадейкин .

По главному тренеру Митчу Лаву на сегодняшний день движений не планируется», – написал журналист Михаил Зислис.

Действующий контракт Кадейкина и «Трактора » рассчитан до 31 мая.

В этом сезоне форвард набрал 33 (13+20) очка в 68 матчах Фонбет чемпионата КХЛ . В плей-офф в его активе 2 (1+1) балла в 5 играх.