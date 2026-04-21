  • Кандидатуру Ротенберга рассматривают «Трактор» и минское «Динамо» (Артур Хайруллин)
Роман Ротенберг может возглавить «Трактор» или минское «Динамо».

«Трактор» и минское «Динамо» рассматривают кандидатуру Романа Ротенберга на пост главного тренера.

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Московское «Динамо», в совет директоров которого входит Ротенберг, сообщило о назначении Леонида Тамбиева новым главным тренером команды.

В этом сезоне «Трактор» под руководством Евгения Корешкова стал шестым в Восточной конференции и проиграл «Ак Барсу» (1-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.

Минское «Динамо» во главе с Дмитрием Квартальновым заняло вторую позицию в Западной конференции, обыграло московское «Динамо» (4-0 в серии) в первом раунде плей-офф, но уступило «Ак Барсу» (0-4 в серии) во втором раунде.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Челябинск Роману больше подходит. Суровый город, как и его детство, где надо было постоять за себя и отвечать за слова. Это гармония в чистом виде.
Ответ Эдуардо Силва
как учила челябинско-ленинградская улица😂😂😂
Ответ wolkov
после челябинска он забудет и про питер, и про хельсинки, и про албанцев.
Давай в Минск 😂😂😂 вот умора будет
Ответ GG14
Этого клоуна в Минске не будет! Чык-Чырык!!
Ответ ViHaSo
зря Вы так думаете))
Надо арену новую строить, цирк и хоккей 2 в 1, мало 15000 будет
Ответ plattov
Так есть уже минское Динамо.
Минску лучше шпица назначить тренером, результат один, но говна меньше, чем от мажорчика
Ответ NoN
Откуда вы знаете сколько какает Роман? Может он чихает розами, пукает тюльпанами и как принцесса вообще не серит 🤭
Ответ Ольга Лебедева_1116766866
Все, кто кушает строительный раствор из разрешенных пищевых добавок:
кальций карбонат (известь, мел) — E170,
кальций сульфат (алебастр, сульфат кальция) — E516,
кремнезём/диоксид кремния Е551,
какакют кирпичами!!!
Мне кажется журналисты просто нас тролят. И никто всерьез не обсуждает кандидатуру Ротенберга. За то новости собирают кучу комментариев.
Ответ maximusdevil
удивительное совпадение с новостью про Тамбиева, так перестанешь в них верить
Ответ maximusdevil
Наконец то здравый смысл 🤝
Куда бы присунуть гения?
Ответ Melnikov1968
Роман,вообще-то,по фамилии сам по себе Город,а какой,то в первой части фамилии.
Ответ Melnikov1968
В Бангладеш
Почему ему не играется в NHL26? Ну надоела если, подожди пару месяцев, выйдет NHL27.
Его в дверь, а он в окно)
Ответ Операция Ы
тут скорее из окна в дверь. питер же окно в европу вроде как, дверью можно считать мск. а вот где челябинск расположен с точки зрения такой анатомии - это уже вопросец.
Тренербог в Минске — это было бы весело. Всем, кроме минчан, разумеется.
молодцы Динамо, не прогнулись по этим пиаром....пущай этот хер с горы продолжит давать мастер классы где -нибудь в районе вечной мерзлоты и кринжа
