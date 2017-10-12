Широков об окончании серии СКА: «Нам станет легче – вы перестанете задавать эти вопросы»

Форвард СКА Сергей Широков высказался после поражения от «Сочи» (2:3 ОТ), которое прервало 20-матчевую победную серию армейцев.

– Какие эмоции сейчас в раздевалке?

– Эмоций нет, все то же самое. Готовимся к следующей игре, потому что три домашних матча будут тяжелыми. Нужно будет передохнуть, завтра потренироваться, перевести дух.

– Откуда черпали мотивацию для побед?

– Последние игры были немного сложные психологически, потому что все вокруг говорили об этой серии, о том, кто и когда нас обыграет. Отсюда было сложновато, нам нужно было фокусироваться на нашей игре, но, к сожалению, сегодня первые два периода не получились. Здорово у них сыграл вратарь, и мы допускали много ошибок, много потерь было и меньше лезли на ворота. В третьем периоде заиграли по-другому, сравняли, но, к сожалению, не удалось выиграть, хотя были моменты. Все молодцы, в третьем периоде старались, бились.

– Сейчас психологически станет легче?

– Конечно, потому что вы перестанете задавать эти вопросы и, наверное, мы сможем больше сконцентрироваться на игре. Будем работать на сто процентов.

– Было похоже, что команда решила себя испытать.

– Испытывать мы себя точно не хотели. Так сложилась игра, «Сочи» здорово играл, организованно. Повторю: у них хорошо сыграл вратарь. Это хоккей, это игра, и отсюда они заработали сегодня два очка, а мы – одно, – сказал Широков.