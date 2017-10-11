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    Знарок об окончании серии СКА: «Могу выдохнуть. Рад, что проиграл Сереге Зубову, а не кому-то другому»

    Теги СКА Сергей Зубов Олег Знарок КХЛ Сочи

    Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал поражение от «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:3 ОТ).

    СКА ранее установил рекорд лиги, выиграв 20 матчей подряд, побив достижение «Авангарда» (18 побед).

    – Провальный второй период получился. Раньше эти игровые отрезки были неплохие. Неплохо стоял вратарь соперника. Готовимся к следующей игре.

    У нас не самая большая лавка. При этом мы еще другим командам своих игроков отдаем. Сложно держать ритм, настраивать.

    Вообще, сложно, когда все ждут, когда же это случится, когда мы проиграем. Сейчас, когда это случилось, могу только выдохнуть.

    Рад, что проиграл сегодня Сереге (Зубову – прим. Sports.ru), а не кому-то другому.

    - На сколько лет установили новую победную серию?

    – В таро не играем, не знаю, – заявил Знарок.

    СКА-2017 – лучшая команда в истории российского хоккея. Или нет?

    СКА проиграл впервые в сезоне. И такое бывает

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    Как бы этот СКА играл в НХЛ?

    19286 голосов 88
    • Не вышел бы в плей-офф
      48%
    • первый/второй раунд Кубка Стэнли
      35%
    • Финал конференции
      8%
    • Финал Кубка
      9%

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