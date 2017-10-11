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    КХЛ. Московское «Динамо» примет «Ак Барс», «Салават Юлаев» в гостях у минского «Динамо»

    Теги Ак Барс Салават Юлаев Локомотив Северсталь Нефтехимик СКА Спартак Торпедо результаты Динамо Минск КХЛ Динамо Рига Динамо Сочи

    В чемпионате КХЛ пройдут очередные матчи. 

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Северсталь – Спартак
    Дата проведения
    11 октября, 19.00, «Ледовый дворец»
    Онлайн матча Видео
    Торпедо – Динамо Рига
    Дата проведения
    11 октября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
    Онлайн матча Видео
    Нефтехимик – Локомотив
    Дата проведения
    11 октября, 19.00, «Ледовый дворец Нефтехимик»
    Онлайн матча Видео
    Динамо Минск – Салават Юлаев
    Дата проведения
    11 октября, 19.30, «Арена-Минск»
    Онлайн матча Видео
    Динамо Москва – Ак Барс
    Дата проведения
    11 октября, 19.30, «Ледовый дворец ВТБ»
    Онлайн матча Видео
    СКА – Сочи
    Дата проведения
    11 октября, 19.30, «Ледовый дворец»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица КХЛ

    Статистика КХЛ

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