КХЛ. Московское «Динамо» примет «Ак Барс», «Салават Юлаев» в гостях у минского «Динамо»
В чемпионате КХЛ пройдут очередные матчи.
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 октября, 19.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 11 октября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 11 октября, 19.00, «Ледовый дворец Нефтехимик»
- Дата проведения
- 11 октября, 19.30, «Арена-Минск»
- Дата проведения
- 11 октября, 19.30, «Ледовый дворец ВТБ»
- Дата проведения
- 11 октября, 19.30, «Ледовый дворец»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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