Средний возраст телезрителей матчей НХЛ вырос с 33 до 49 лет

Согласно исследованию компании Nielsen, средний возраст телезрителей спортивных соревнований в США растет.

Так, средний возраст телезрителя матчей составлял в 2016 году 49 лет, тогда как в 2006 году – 42 года, а в 2000 году – 33 года. Это самый быстрый рост среднего возраста по сравнению с другими главными лигами Северной Америки.

Средний возраст телезрителя матчей НБА составляет 42 года (против 40 лет в 2000 и 2006 годах), НФЛ – 50 лет (против 46 и 44), а МЛБ – 57 (против 52).

Эта тенденция связывается с ростом популярности интернета, который более молодая аудитория предпочитает телевидению.