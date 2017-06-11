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    Средний возраст телезрителей матчей НХЛ вырос с 33 до 49 лет

    Теги болельщики рейтинги телевидение НХЛ

    Согласно исследованию компании Nielsen, средний возраст телезрителей спортивных соревнований в США растет. 

    Так, средний возраст телезрителя матчей НХЛ составлял в 2016 году 49 лет, тогда как в 2006 году – 42 года, а в 2000 году – 33 года. Это самый быстрый рост среднего возраста по сравнению с другими главными лигами Северной Америки. 

    Средний возраст телезрителя матчей НБА составляет 42 года (против 40 лет в 2000 и 2006 годах), НФЛ – 50 лет (против 46 и 44), а МЛБ – 57 (против 52). 

    Эта тенденция связывается с ростом популярности интернета, который более молодая аудитория предпочитает телевидению. 

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