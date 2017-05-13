Форвард «Вашингтона» ответил на вопросы о своем состоянии.

– Можете рассказать о травме колена или какой-то еще?

– Травма есть травма. Все играют в плей-офф с какой-то травмой. Больше тут нечего сказать.

– Когда вы получили травмы колена и задней поверхности бедра? Это случилось одновременно?

– Нет. Травму колена получил после приема Кадри, а вторую травму – в конце третьего матча с , когда упал и врезался в борт.

Конечно, не хочется играть ни с какими травмами. Не чувствуешь себя на сто процентов, не чувствуешь силу в ногах. Но надо играть, несмотря на это.

Кто-то играет со сломанной рукой, кто-то – со сломанной ногой. Это плей-офф. Жертвуешь собой, чтобы добиться результата. Пару раз мне делали уколы. Иногда я чувствовал, что они нужны, иногда – что не нужны, – сказал нападающий.

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