Александр Овечкин: «Одну травму получил после приема Кадри, вторую – в третьем матче с «Питтсбургом»
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопросы о своем состоянии.
– Можете рассказать о травме колена или какой-то еще?
– Травма есть травма. Все играют в плей-офф с какой-то травмой. Больше тут нечего сказать.
– Когда вы получили травмы колена и задней поверхности бедра? Это случилось одновременно?
– Нет. Травму колена получил после приема Кадри, а вторую травму – в конце третьего матча с «Питтсбургом», когда упал и врезался в борт.
Конечно, не хочется играть ни с какими травмами. Не чувствуешь себя на сто процентов, не чувствуешь силу в ногах. Но надо играть, несмотря на это.
Кто-то играет со сломанной рукой, кто-то – со сломанной ногой. Это плей-офф. Жертвуешь собой, чтобы добиться результата. Пару раз мне делали уколы. Иногда я чувствовал, что они нужны, иногда – что не нужны, – сказал нападающий.
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