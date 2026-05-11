Шалунов набрал очки в 4-м матче плей-офф подряд. У форварда «Локомотива» 7+6 в 17 играх

Форвард «Локомотива» Максим Шалунов набрал очки в 4-м матче плей-офф подряд.

Нападающий «Локомотива » Максим Шалунов сделал передачу в первом матче финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом » (3:1, 1-0 в серии).

Форвард продлил свою результативную серию в плей-офф до 4 игр.

На этом отрезке Шалунов набрал 6 (4+2) баллов.

Всего на его счету 13 (7+6) очков в 17 матчах плей-офф-2026.