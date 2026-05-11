Гатиятулин об 1:3 от «Локомотива»: «Не скажу, что мы играли плохо. Соперник воспользовался нашими ошибками. Но и у нас были опасные моменты, в давление неплохо шли»

Гатиятулин высказался после матча против «Локомотива» в финальной серии.

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался после 1-го матча против «Локомотива» (1:3) в финальной серии Кубка Гагарина.

– Могла ли пауза между раундами сказаться на результате?

– Мы готовились. Учитывали все моменты из прошлых серий. Первый матч сыграли. Важно правильно восстановиться и правильно подготовиться.

– Что случилось в начале второго периода?

– Допустили ошибки, чем воспользовался соперник.

– Не было желания в 3-м периоде звенья перетряхнуть, чтобы исправить ситуацию? 

– Я не скажу, что мы играли плохо. Во втором моменте соперник воспользовался нашими ошибками. Тем не менее были и у нас моменты, в давление неплохо шли, перед воротам соперника были опасные моменты. 

Поэтому, повторюсь, важно восстановиться и подготовиться к следующему матчу, – сказал Гатиятулин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Казань приехала выигрывать и начала мощно.
Потом быстро пропустили сразу две и растерялись от неожиданности.
Хороший интересный хоккей в целом с полуфиналов, смотрится. Хотя я не большой поклонник шайбы, но наслаждаюсь играми!
Ну да Набокова и К не было,караулить нечего
Вы проогиграли, инерция Локо вас снесёт, то что они сделали и нем выиграть КГ, просто невозможно
Подождём! И посмотрим на твое забрало, эксПерд!
Обидно за неадекватных болельщиков Барсов, которые писали и говорили, что в Казани всё готово для чемпионства, что якобы город и болельщики ждут! А оказывается вот как, за кубок ещё придется побороться! Тем интереснее серия после победы Локо в первом матче. Не считаю Локомотив фаворитом, скорее андердогом, но Барсикам бой мы дадим) ждём второй матч!
Обидно за срач. Парни в коробке более адекватные и уважительные друг к другу.
Обидно, особенно обидно, что в Казани многие уверовали в победу Барсов после полуфинала с Магнитной и засирали Локомотив и Авангард, которые провели одну из лучших серий в историй плей-офф КХЛ и оставили много сил в этом противостоянии! Но финал обещает быть жарким и за победу в кубке и за право завоевать последнюю шайбу на кубке придется побороться!
