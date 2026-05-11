Гатиятулин об 1:3 от «Локомотива»: «Не скажу, что мы играли плохо. Соперник воспользовался нашими ошибками. Но и у нас были опасные моменты, в давление неплохо шли»
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался после 1-го матча против «Локомотива» (1:3) в финальной серии Кубка Гагарина.
– Могла ли пауза между раундами сказаться на результате?
– Мы готовились. Учитывали все моменты из прошлых серий. Первый матч сыграли. Важно правильно восстановиться и правильно подготовиться.
– Что случилось в начале второго периода?
– Допустили ошибки, чем воспользовался соперник.
– Не было желания в 3-м периоде звенья перетряхнуть, чтобы исправить ситуацию?
– Я не скажу, что мы играли плохо. Во втором моменте соперник воспользовался нашими ошибками. Тем не менее были и у нас моменты, в давление неплохо шли, перед воротам соперника были опасные моменты.
Поэтому, повторюсь, важно восстановиться и подготовиться к следующему матчу, – сказал Гатиятулин.
Потом быстро пропустили сразу две и растерялись от неожиданности.
Хороший интересный хоккей в целом с полуфиналов, смотрится. Хотя я не большой поклонник шайбы, но наслаждаюсь играми!