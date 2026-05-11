Гатиятулин об 1:3 от «Локомотива»: «Не скажу, что мы играли плохо. Соперник воспользовался нашими ошибками. Но и у нас были опасные моменты, в давление неплохо шли»

Гатиятулин высказался после матча против «Локомотива» в финальной серии.

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался после 1-го матча против «Локомотива» (1:3) в финальной серии Кубка Гагарина.

– Могла ли пауза между раундами сказаться на результате?

– Мы готовились. Учитывали все моменты из прошлых серий. Первый матч сыграли. Важно правильно восстановиться и правильно подготовиться.

– Что случилось в начале второго периода?

– Допустили ошибки, чем воспользовался соперник.

– Не было желания в 3-м периоде звенья перетряхнуть, чтобы исправить ситуацию?

– Я не скажу, что мы играли плохо. Во втором моменте соперник воспользовался нашими ошибками. Тем не менее были и у нас моменты, в давление неплохо шли, перед воротам соперника были опасные моменты.

Поэтому, повторюсь, важно восстановиться и подготовиться к следующему матчу, – сказал Гатиятулин.