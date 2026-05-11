Дементьев о словах Фетисова про ЧМ: «Каждый человек имеет право на мнение, тем более такой заслуженный в хоккее. Но я буду смотреть, особенно ключевые матчи»

Агент Алексей Дементьев отреагировал на слова Вячеслава Фетисова о чемпионате мира по хоккею.

Двукратный олимпийский чемпион ранее так высказался о ЧМ-2026: «Даже не думаю смотреть. И никому не советую. Не знаю, зачем это делать, когда нас цинично выгнали отовсюду. Что мы там можем увидеть?».

– Каждый человек имеет право на свое мнение, тем более такой заслуженный в хоккее, как Вячеслав Фетисов. Но я по возможности буду смотреть матчи, особенно ключевые.

Мне необходимо наблюдать тенденции, тактические решения, появление новых хоккеистов. Просмотр игры других команд при критической оценке дает возможности для развития.

– Насколько конкурентный чемпионат мира будет в этом сезоне?

– С теми игроками НХЛ , которые выражали желание участвовать, это будет интересно. Вспомните финал Олимпиады – это был запредельный уровень хоккея. Этот матч надо смотреть всем игрокам, ведь в каждом действии было столько мастерства и мысли, – сказал Дементьев.