  • Денисенко о Радулове: «Если надо – подеремся, но в целом ничего особенного не было между нами. Эмоции были, стычки, это нормально для хоккея»
Денисенко о Радулове: «Если надо – подеремся, но в целом ничего особенного не было между нами. Эмоции были, стычки, это нормально для хоккея»

Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко высказался о стычке с форвардом «Локомотива» Александром Радуловым в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Не хочу комментировать стычку с Радуловым. Если надо – подеремся, но в целом ничего особенного не было между нами. Это хоккей. Эмоции были, стычки, это нормально для хоккея. На этом не стал бы заострять внимание, на Радулове тоже.

Всегда надо идти на пятак, провоцировать, чтобы соперник удалялся, уставал, сегодня было мало позиционных атак, в обороне они плотно действовали, в средней зоне не всегда получалось оставлять шайбу, тренерский штаб подскажет, будем переворачивать серию», – сказал Денисенко. 

«Локомотив» победил «Ак Барс» (3:1) в первом матче финала Кубка Гагарина и повел 1-0 в серии.

23 комментария
Зачем Радулову драться с Денисенко? Радулов топ. Денисенко посредственный пешеход
Денисенко хороший молодой игрок
Игрок средний, 26 лет это уже не молодой на мой взгляд. А пик
Денисенко так много на себя берет конечно , он же чисто средний игрок , не удивлюсь если в начале следующего сезона , он окажется в какой нибудь Сибири или Амуре . Радулов топ в свои 39 лет и я не думаю , что он будет с ним драться , ему легче потом большинство реализовать
Не правильно, что какой-то салабон так позволяет себя вести и хватать за свитер заслуженного ветерана! Не такими действиями, а игрой надо себя показывать
Кто такой Денисенко 🤔
Средний АХЛовец, считающий себя топом.
Радулов не дрется - он забивает. И это правильно. Дерутся пусть остальные
Денисенко хочет за счет Радулова распиарится. Ничего из себя не представляет, странно
Ну там Радулов не стал драться что бы избежать обвинений в рассизме😁
Такая драка стала бы мегавыгодной для Ак Барса. Разменять пассажира на решалу на целых пять минут.
И да, лезть на пятак, провоцировать и пытаться въехать во вратаря после остановки игры - не совсем одно и то же. Может и отхватить в следующих играх
Этому щеглу из поколения зумеров вместо того, чтобы варежку свою открывать на Радула (у которого, к слову, 1+1 сегодня), нужно лучше подумать о том, как лучше играть.
На одном звене далеко не уедешь) знай это
Денисенко хайпует
Хартли о 3:1 с «Ак Барсом»: «Второй период стал ключом к победе. Мы адаптировались, начали наседать на их ворота и забили три важных гола. Исаев был невероятен»
11 мая, 15:41Видео
Сурин о том, почему Радулов отказался общаться с журналистами в раздевалке: «Не знаю. Не поверите, но с игроками «Локомотива» он тоже не общается»
11 мая, 15:30
Денисенко об 1:3 от «Локомотива»: «Хороший урок нам преподали, сделаем выводы. Нужно выходить и за каждый сантиметр на площадке умирать. Играть друг за друга»
11 мая, 15:20
