Денисенко о Радулове: «Если надо – подеремся, но в целом ничего особенного не было между нами. Эмоции были, стычки, это нормально для хоккея»

Григорий Денисенко высказался о стычке с Александром Радуловым.

Нападающий «Ак Барса » Григорий Денисенко высказался о стычке с форвардом «Локомотива » Александром Радуловым в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Не хочу комментировать стычку с Радуловым. Если надо – подеремся, но в целом ничего особенного не было между нами. Это хоккей. Эмоции были, стычки, это нормально для хоккея. На этом не стал бы заострять внимание, на Радулове тоже.

Всегда надо идти на пятак, провоцировать, чтобы соперник удалялся, уставал, сегодня было мало позиционных атак, в обороне они плотно действовали, в средней зоне не всегда получалось оставлять шайбу, тренерский штаб подскажет, будем переворачивать серию», – сказал Денисенко.

«Локомотив» победил «Ак Барс» (3:1) в первом матче финала Кубка Гагарина и повел 1-0 в серии.

