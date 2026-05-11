Губерниев о финале Кубка Гагарина: «Ак Барсу» придется очень трудно, «Локомотив» набрал ход. Пусть победит сильнейший, наш хоккей в плей-офф прекрасен»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом».

– Чего ждете от финальной серии плей‑офф КХЛ?

– Мне кажется, шансов чуть больше у «Локомотива». Понятно, что отстоять чемпионство будет очень сложно, они третий год подряд играют в финале.

У «Ак Барса» было чуть больше времени на подготовку, а у «Локомотива» очень нервная полуфинальная серия, но «Ак Барсу» придется очень трудно, «Локомотив» набрал ход и, мне кажется, у него чуть больше шансов, но в любом случае, пусть победит сильнейший.

Наш хоккей в плей-офф прекрасен, преображается, будем смотреть и желать удачи каждой из команд, – сказал Губерниев.