  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гатиятулин об 1:3 от «Локомотива»: «Неплохо играли, создавали хорошие моменты, но начало 2-го периода перевернуло игру – 2 пропущенных гола. Будем разбирать»
1

Гатиятулин об 1:3 от «Локомотива»: «Неплохо играли, создавали хорошие моменты, но начало 2-го периода перевернуло игру – 2 пропущенных гола. Будем разбирать»

Гатиятулин подвел итоги первого матча серии против «Локомотива».

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итоги первого матча против «Локомотива» (1:3) в финальной серии Кубка Гагарина.

– В принципе, в начале нам удалось сдержать стартовые эмоции соперника. Неплохо играли, создавали хорошие моменты, но начало второго периода перевернуло игру – два пропущенных гола. Будем смотреть, разбирать. Нашим болельщикам спасибо за поддержку.

– Чувствовалось, что пауза сказалась на тонусе команды. Или были другие причины?

– Нужно в любых обстоятельствах быть готовыми к матчу.

– Пара Фальковский – Карпухин провела не лучший матч. Вы планируете делать изменения в сочетаниях после одной игры?

– Посмотрим. Я не раз говорил о наших принципах. Проанализируем игру, потому что и хороших моментов было достаточно. Наверное, потеряли концентрацию.

Первый гол пропустили с подставления, потом побежали отыгрываться – пропустили контратаку, чем воспользовался соперник. Посмотрим, подумаем, примем решение.

– Вы взяли тайм-аут, чтобы сбить атакующий натиск соперника?

– Да, пропустили два гола, нужно было ребят немножко успокоить, чтобы эмоции не перехлестывали.

– Какие у вас ощущения после вашего первого матча в финале Кубка Гагарина?

– Примерно понимали, что будет такая игра, готовились. Мы прошли долгий путь, хотим показывать свой лучший хоккей, готовились к серии таким образом.

– Со стороны показалось, что вы оказались на месте «Металлурга» и минского «Динамо» – против вас плотно играли в обороне.

– Я не соглашусь, первый период показал, что и мы подавили эмоции соперника. Начало второго – про что я и сказал, важно не терять концентрацию на протяжении всего матча. Мы по сезону готовились так, что не важно, как сложилась предыдущая смена или игра. Надо выходить на следующую с предельной концентрацией.

– Александр Радулов сделал игру во втором периоде, а в концовке первого у него была стычка с Григорием Денисенко. Ваш игрок мог как-то зацепить Радулова, чем повредил в итоге команде?

– Я понимаю, почему звучат вопросы про Александра. Да, индивидуальности важны, но и у нас, и у соперника играет команда. Результат определяют именно командные действия. – сказал Гатиятулин.

«##### ######!» «Собака ######!» Радулов и Денисенко матом обругали друг друга в финале Кубка Гагарина

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
logoАк Барс
logoКХЛ
logoЛокомотив
logoАнвар Гатиятулин
logoАлександр Радулов
logoСтепан Фальковский
logoГригорий Денисенко
logoИлья Карпухин
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Сурин о том, почему Радулов отказался общаться с журналистами в раздевалке: «Не знаю. Не поверите, но с игроками «Локомотива» он тоже не общается»
11 мая, 15:30
Денисенко об 1:3 от «Локомотива»: «Хороший урок нам преподали, сделаем выводы. Нужно выходить и за каждый сантиметр на площадке умирать. Играть друг за друга»
11 мая, 15:20
Владимир Крикунов: «Ак Барс» немного выпал из игрового тонуса, у них пауза была больше, чем у «Локомотива». Возможно, успокоились после предыдущих серий»
11 мая, 14:59Видео
Рекомендуем
Главные новости
Исаев, Серебряков и Вязовой – претенденты на приз лучшему вратарю регулярки КХЛ
56 минут назад
Генменеджер «Торонто» про неопределенность Мэттьюса: «Он хочет понимать видение и стратегию на будущее. Не думаю, что есть конкурирующие интересы»
сегодня, 08:59
Актер Никифоров: «Было бы прекрасно, если бы Ротенберг был бы спортивным директором «Динамо». Он прекрасный менеджер, специалист»
сегодня, 08:54
Брок Фэйбер: «Колорадо» заслужил победу над «Миннесотой». Они переигрывали нас на протяжении большей части серии, соперник выглядел более стабильно»
сегодня, 08:42
Гордон возглавил «Трактор». Контракт с 63-летним экс-тренером «Айлендерс» и сборной США – на год
сегодня, 07:15
Маккиннон забил в 6-м матче плей-офф подряд – броском под перекладину при пустых воротах с «Миннесотой». У форварда «Колорадо» 13 очков в 9 играх
сегодня, 04:40Видео
«Колорадо» впервые с 2022 года сыграет в финале Запада – тогда выиграли Кубок Стэнли. Следующий соперник – «Вегас» или «Анахайм»
сегодня, 03:55
У Капризова 1 передача в 4-м и 5-м матчах с «Колорадо» при 1 броске. Форвард «Миннесоты» набрал 6 очков в серии и 15 баллов в 11 играх плей-офф
сегодня, 03:40
«Колорадо» прошел «Миннесоту» (4-1 в серии), отыгравшись с 0:3 и выиграв 4:3 в овертайме 5-го матча
сегодня, 03:25
Кубок Стэнли. «Колорадо» выбил «Миннесоту», выиграв в пятом матче серии
сегодня, 03:15
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Будущего. Беларусь U20 играет со сборной Студенческой лиги, Россия U20 против России U18
51 минуту назадLive
45 млн рублей в год – зарплата тренера «Трактора» Гордона («СЭ»)
сегодня, 08:30
Варицкий станет ассистентом генерального менеджера «Сибири» («СЭ»)
сегодня, 08:20
Генменеджер «Трактора» о назначении Гордона: «Впечатляет число игроков, прошедших его школу и заигравших в НХЛ. Все отмечали культуру Скотта в построении ключевых командных процессов»
сегодня, 07:25
Кубок Харламова. «Локо» и МХК «Спартак» сыграют в 1-м матче финальной серии
сегодня, 06:25
Капитан «Филадельфии» Кутюрье: «У Мичкова огромный потенциал, сделает выводы. В следующем сезоне он будет очень мотивирован доказать, что все неправы»
сегодня, 03:10
«Колорадо» с 0:3 перевел в овертайм 5-й матч с «Миннесотой». Команда Беднара при 1:3 забила на 57-й и 59-й минутах
сегодня, 02:56Видео
«Вегас» не разрешил уволенному Кэссиди провести переговоры с «Эдмонтоном»
сегодня, 01:24
Макнэбб пропустит 6-й матч с «Анахаймом» из-за дисквалификации. Защитник «Вегаса» травмировал Пелинга в 5-й игре
сегодня, 01:12Видео
Миллер о 5:1 с «Локомотивом» и стычке с Радуловым: «Жесткий матч, у всех эмоции бьют через край. В Казани собираемся одержать 2 победы»
вчера, 21:25
Рекомендуем