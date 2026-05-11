Гатиятулин об 1:3 от «Локомотива»: «Неплохо играли, создавали хорошие моменты, но начало 2-го периода перевернуло игру – 2 пропущенных гола. Будем разбирать»

Главный тренер «Ак Барса » Анвар Гатиятулин подвел итоги первого матча против «Локомотива » (1:3) в финальной серии Кубка Гагарина.

– В принципе, в начале нам удалось сдержать стартовые эмоции соперника. Неплохо играли, создавали хорошие моменты, но начало второго периода перевернуло игру – два пропущенных гола. Будем смотреть, разбирать. Нашим болельщикам спасибо за поддержку.

– Чувствовалось, что пауза сказалась на тонусе команды. Или были другие причины?

– Нужно в любых обстоятельствах быть готовыми к матчу.

– Пара Фальковский – Карпухин провела не лучший матч. Вы планируете делать изменения в сочетаниях после одной игры?

– Посмотрим. Я не раз говорил о наших принципах. Проанализируем игру, потому что и хороших моментов было достаточно. Наверное, потеряли концентрацию.

Первый гол пропустили с подставления, потом побежали отыгрываться – пропустили контратаку, чем воспользовался соперник. Посмотрим, подумаем, примем решение.

– Вы взяли тайм-аут, чтобы сбить атакующий натиск соперника?

– Да, пропустили два гола, нужно было ребят немножко успокоить, чтобы эмоции не перехлестывали.

– Какие у вас ощущения после вашего первого матча в финале Кубка Гагарина?

– Примерно понимали, что будет такая игра, готовились. Мы прошли долгий путь, хотим показывать свой лучший хоккей, готовились к серии таким образом.

– Со стороны показалось, что вы оказались на месте «Металлурга» и минского «Динамо» – против вас плотно играли в обороне.

– Я не соглашусь, первый период показал, что и мы подавили эмоции соперника. Начало второго – про что я и сказал, важно не терять концентрацию на протяжении всего матча. Мы по сезону готовились так, что не важно, как сложилась предыдущая смена или игра. Надо выходить на следующую с предельной концентрацией.

– Александр Радулов сделал игру во втором периоде, а в концовке первого у него была стычка с Григорием Денисенко. Ваш игрок мог как-то зацепить Радулова, чем повредил в итоге команде?

– Я понимаю, почему звучат вопросы про Александра. Да, индивидуальности важны, но и у нас, и у соперника играет команда. Результат определяют именно командные действия. – сказал Гатиятулин.

