Хартли о 3:1 с «Ак Барсом»: «Второй период стал ключом к победе. Мы адаптировались, начали наседать на их ворота и забили три важных гола. Исаев был невероятен»
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о победе над «Ак Барсом» (3:1, 1-0) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.
– Большая победа. Особенно после шестого и седьмого матчей с «Авангардом», где эмоции были запредельными. Надеялся на хорошее начало серии, потому что после такого испытания можно было подсознательно расслабиться.
У нас был нормальный первый период, могли сыграть лучше. Отличный второй, который стал ключом к победе. Мы адаптировались, начали наседать на их ворота и забили три важных гола.
Второй период стал ключевым, в третьем сыграли надежно. Исаев был невероятен.
– Поменяли тройки в первом периоде, почему?
– Основывались на составе соперника. Обсуждали это пару дней. Перед игрой решили это сделать. У меня было внутреннее чувство, что это сработает. Эти звенья провели хорошую игру.
– Не смогли забить в формате «пять на три». Что не так?
– Нам нужно бросать по воротам, – сказал Хартли.