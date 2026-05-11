  • Хартли о 3:1 с «Ак Барсом»: «Второй период стал ключом к победе. Мы адаптировались, начали наседать на их ворота и забили три важных гола. Исаев был невероятен»
Видео
1

Боб Хартли высказался о победе «Локомотива» над «Ак Барсом» .

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о победе над «Ак Барсом» (3:1, 1-0) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.

– Большая победа. Особенно после шестого и седьмого матчей с «Авангардом», где эмоции были запредельными. Надеялся на хорошее начало серии, потому что после такого испытания можно было подсознательно расслабиться.

У нас был нормальный первый период, могли сыграть лучше. Отличный второй, который стал ключом к победе. Мы адаптировались, начали наседать на их ворота и забили три важных гола.

Второй период стал ключевым, в третьем сыграли надежно. Исаев был невероятен.

– Поменяли тройки в первом периоде, почему?

– Основывались на составе соперника. Обсуждали это пару дней. Перед игрой решили это сделать. У меня было внутреннее чувство, что это сработает. Эти звенья провели хорошую игру.

– Не смогли забить в формате «пять на три». Что не так?

– Нам нужно бросать по воротам, – сказал Хартли.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
Бред ,первый год ещё ладно , но второй Фонбет во всей красе на синей шайбу не приняли
