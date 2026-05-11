  Барабанов об 1:3 от «Локомотива»: «Пропустили 2 быстрых гола, это наложило отпечаток. Хорошо, что не опустили руки, 3-й период можно занести в актив, будем продолжать бороться»
Барабанов прокомментировал поражение «Ак Барса» от «Локомотива».

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3) в первой игре Финала Кубка Гагарина.

– Что можно сказать по второму периоду матча? Тренер сказал, что была потеря концентрации.

– Пропустили два быстрых гола, неприятных – это наложило отпечаток. Потом было невынужденное удаление в чужой зоне, а соперник реализовал большинство.

У нас в этом матче были проблемы с большинством, так скажем. Но хорошо, что не опустили руки. Третий период можно занести в актив, будем продолжать бороться. Это всего лишь одна игра.

– В концовке выстояли «3 на 5» – можно от этого оттолкнуться в следующем матче? Какие-то моменты сегодня не получились, но была видна стойкость.

– Моменты были, просто нужно их реализовывать, вот и все. Если бы мы забили первыми, может быть, игра сложилась по-другому.

– Было видно противостояние Григория Денисенко, его били с первых минут. Насколько это влияет на команду?

– Это финал, никто не хочет уступать. Это битва характеров. Нужно выходить и делать свою работу, несмотря ни на что.

– Можно сказать, что вы были немного не готовы к такому уровню физического сопротивления. У минского «Динамо», «Металлурга» меньше игроки, не такие габаритные защитники. «Локомотив» с вами сопоставим по габаритам.

– Серии отличаются от игр с «Металлургом», там не такие габаритные ребята. Здесь, понятно, что на первый план выходят единоборства. Кто больше выиграет, тот больше будет владеть шайбой. Мы готовы к этому, просто нужно чуть перестроиться.

– Много комплиментов было в адрес Александра Радулова после серии с «Авангардом». Как действовать против него на льду?

– Он молодец, держит марку. Нужно уделять особое внимание этому игроку.

– После поездки в поезде у вас были «железнодорожные» ноги? Какие впечатления от поездки?

– Необычно, прокатились на поезде. Ноги не затекли, ехали в купе лежа, – сказал Барабанов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
У дачи АК Барс мы с Вами. ☝️ Сегодня просто не шла
