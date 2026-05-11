«##### ######!» «Собака ######!» Радулов и Денисенко матом обругали друг друга в финале Кубка Гагарина

Радулов и Денисенко нецензурно обругали друг друга во время матча.

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов и форвард «Ак Барса» Григорий Денисенко нецензурно обругали друг друга во время первого матча финальной серии Кубка Гагарина.

– ##### ###### (мерзавец проклятый)! – сказал Радулов.

– Собака ###### (чертова)! – ответил Денисенко.

«Локомотив» победил «Ак Барс» (3:1) в первом матче финала Кубка Гагарина и повел 1-0 в серии.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
101 комментарий
Первая тройка игроков - в студию!
Ответ Bartez1986
А защитников куда)?
Собаку то за что оскорбили?
Ответ Сергей Круг
Хейтеры ЦСКА, не любят Газзаева!
Ответ Сергей Круг
Это он Радулова, но должно быть пёс ******)
уберите два неверных варианта, пожалуйста
Ответ DrunkGonzo
За правильный ответ, приз - БАН!
- админы спортс
Ответ Nate
вот мерзавцы
– ##### ###### (мерзавец проклятый)! – сказал Радулов
А ну иди сюда, решил ко мне не лезть?!?
Что за словосочетание от Радулова? Подсказка не помогает
Ответ Растин Кол
Там наверное что-то типа 3.14-дверь и ваш кролик написал
Ответ Растин Кол
мб будет проще, но мне кажется, что Денисенко слово из 6 букв повторил за ним
Поржал с "мерзавца" 🙂 Респект переводчику))
Ответ Теразини
Гаврилов переводил, не иначе)))
– мерзавец редкостный! – сказал Радулов.
– Собака сутулая! – ответил Денисенко.
И ничего запикивать не надо.
Радулов тут переиграл и уничтожил! Собака чертова просто не идет ни в какое сравнение с мерзавцем проклятым!!!
Помню Радулова в НХЛ, в таких ситуациях тихо хвост на лёд и на скамейку)
Ответ Операция Ы
Саня вышел на второй период и сделал 1+1.
Ответ Za Локомотив
Молодец. Отличный игрок. Но есть нюансы.
Сударь, вы бестолочь
