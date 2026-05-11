«##### ######!» «Собака ######!» Радулов и Денисенко матом обругали друг друга в финале Кубка Гагарина

Радулов и Денисенко нецензурно обругали друг друга во время матча.

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов и форвард «Ак Барса» Григорий Денисенко нецензурно обругали друг друга во время первого матча финальной серии Кубка Гагарина. – ##### ###### (мерзавец проклятый)! – сказал Радулов. – Собака ###### (чертова)! – ответил Денисенко. «Локомотив» победил «Ак Барс» (3:1) в первом матче финала Кубка Гагарина и повел 1-0 в серии.