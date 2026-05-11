Сурин о 5-й подряд победе в финалах Кубка Гагарина: «Не любим наступать на одни и те же грабли. Хотим не заводить себя в те места, откуда тяжело выбираться»

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин высказался о победе над «Ак Барсом » (3:1, 1-0) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.

– Показалось, что в этом матче «Локомотив» играл спокойно, без эмоций. Почему?

– Так бывает. После эмоциональной серии с «Авангардом» мы чуть перезагрузились. Но эмоции надо находить, это все-таки финал. Нужно выступать так, чтобы игра была еще энергичнее.

– Важно, что вы начали финал с победы?

– Главное, чтобы мы выиграли четыре игры. Задача прежняя. Мы в голове держали, что серию надо начать с победы. Мы понимали, что лучше получить преимущество. И продолжать дальше в том же духе, наращивая свою игру.

– «Локомотив» одержал пятую подряд победу в финалах Кубка Гагарина. В чем ваш секрет?

– Просто мы не любим наступать на одни и те же грабли. Хотим не заводить себя в те места, откуда тяжело выбираться.

– У вас уже были словесные перепалки с тем же Артемом Галимовым?

– Нет, думаю, игра проходила хорошо. Не было таких нюансов, когда требовалось что-то еще больше накалять. Пока такие ситуации не нужны.

– Но было видно, как «Локомотив» брал в оборот своего бывшего игрока Григория Денисенко.

– Наверное, и игроки нашей команды, и он искали эмоции. Хорошие стычки в финале – и думаю, нет там какого-то акцента на том, что это Денисенко. Просто игрок «Ак Барса» – и игрок «Локомотива », – сказал Сурин.

