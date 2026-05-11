Хартли о Радулове: «Он похож на льва в клетке: как только она открывается, он выпрыгивает, полный страсти. Никогда не тренировал игрока, который был бы так настроен на борьбу, как он»

Боб Хартли высказался об игре Александра Радулова.

Сегодня «Локомотив» одержал победу над «Ак Барсом» (3:1) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина. Радулов набрал 2 (1+1) очка.

– Правда ли, что Александр Радулов не общается с игроками «Локомотива» по ходу плей-офф?

– Радулов может говорить, может не говорить. Но самое главное – он громко говорит на льду своими действиями. Посмотрите, как он боролся на пятачке, когда забил первый гол.

– Два года назад в Казани отказались от Радулова. Вы видите сейчас у него желание отомстить?

– Главное качество Радулова – он всегда и везде хочет побеждать. Я наблюдал это с самого начала сезона. Видел то же самое и в юниорской лиге Квебека, и в НХЛ. Он всегда полностью отдается игре, никогда не уступает и ведет команду за собой. Настоящий лидер.

Я никогда не тренировал игрока, который был бы так настроен на борьбу и конкуренцию на льду, как Радулов. Он похож на льва в клетке: как только она открывается, он выпрыгивает из нее, полный страсти, – сказал Хартли.

