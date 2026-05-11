Песков об идее Путина организовать хоккейные матчи в США и России: «Трамп говорил, но никаких подвижек нет. Это важно, было бы здорово»
Подвижек в организации хоккейного матча между командами России и США нет.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подвижек в организации матча между сборными России и США нет.
В марте 2025 года президент США Дональд Трамп поддержал идею президента РФ Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.
«Трамп говорил, но нет никаких подвижек в этом плане. И, наверное, это очень важно и было бы здорово.
И это было бы хорошим обрамлением каких-то подвижек в двусторонних отношениях», – заявил Песков.
Сборные России по хоккею отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Было бы здорово другие вопросы решить, там тоже важно. Хз, Как бы написать, чтобы не привлекли
А Песков потом нейрослоп распечатает в папочку
Усы:"хотим провести хоккейный матч"
Он был не совсем прав. Можно разбить всех на небольшие группы и нон-стопом их обманывать, просто по-разному.
Одним войну со всей натой, вторым перспективу хоккейных матчей, третьим крах доллара, четвертым гибридный режим, and so on