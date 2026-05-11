  • Песков об идее Путина организовать хоккейные матчи в США и России: «Трамп говорил, но никаких подвижек нет. Это важно, было бы здорово»
21

Подвижек в организации хоккейного матча между командами России и США нет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подвижек в организации матча между сборными России и США нет. 

В марте 2025 года президент США Дональд Трамп поддержал идею президента РФ Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.

«Трамп говорил, но нет никаких подвижек в этом плане. И, наверное, это очень важно и было бы здорово.

И это было бы хорошим обрамлением каких-то подвижек в двусторонних отношениях», – заявил Песков.

Сборные России по хоккею отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года. 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
«И, наверное, это очень важно и было бы здорово»

Было бы здорово другие вопросы решить, там тоже важно. Хз, Как бы написать, чтобы не привлекли
Для кого важно? Для США точно нет
важнее дел, конечно, нет
А какие у хоккеистов дела, кроме хоккея?
А Трамп хоккеист?
обманули. надули. как обычно.
Пока не подвинут тех, кто про подвижки рассуждают, подвижек не будет. Привыкли, что один все решает, а там на Трампа забили, у них свободный бизнес от государства.
Просто, к сожалению, календарь НХЛ и расписание кубка Первого канала не совпадают, а так давно бы уже..
Трамп давно забыл, кто такой Путин
Надо уже Дональду в нейросети уже сгенерить матч.
А Песков потом нейрослоп распечатает в папочку
Эксперты телезрителям:"вы не видите что происходит, недалёкие! Россия ведёт войну с США!"
Усы:"хотим провести хоккейный матч"
Абрам Линкольн говорил, что можно обманывать всех недолго, или все время немногих, но нельзя обманывать всех все время.
Он был не совсем прав. Можно разбить всех на небольшие группы и нон-стопом их обманывать, просто по-разному.
Одним войну со всей натой, вторым перспективу хоккейных матчей, третьим крах доллара, четвертым гибридный режим, and so on
это ты о чем написал?
Что этот Трумп себе позволяет? Обещал же!
Реально, ОПЕК развалил, матчи не организовал, наобещал и не женился)
