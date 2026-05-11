Песков об идее Путина организовать хоккейные матчи в США и России: «Трамп говорил, но никаких подвижек нет. Это важно, было бы здорово»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подвижек в организации матча между сборными России и США нет.

В марте 2025 года президент США Дональд Трамп поддержал идею президента РФ Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.

«Трамп говорил, но нет никаких подвижек в этом плане. И, наверное, это очень важно и было бы здорово.

И это было бы хорошим обрамлением каких-то подвижек в двусторонних отношениях», – заявил Песков.

Сборные России по хоккею отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года.