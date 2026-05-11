Денисенко об 1:3 от «Локомотива»: «Хороший урок нам преподали, сделаем выводы. Нужно выходить и за каждый сантиметр на площадке умирать. Играть друг за друга»

Денисенко подвел итоги матча финала Кубка Гагарина с «Локомотивом».

Нападающий «Ак Барса » Григорий Денисенко подвел итоги первого матча финала Кубка Гагарина с «Локомотивом » (1:3).

– Не самое простое начало серии, какие у вас эмоции?

– Проиграли по делу, хороший урок нам преподали. Сделаем выводы, будем готовиться и исправлять ошибки.

– Как восприняли две стартовые минуты второго периода? Что говорил главный тренер в тайм-ауте?

– Успокоил, потому что начали дергаться. Первый период хорошо провели, было много голевых моментов, не забили. И, в принципе, такие голы пропустили, два подряд – серийные, такие нельзя пропускать, тем более в таких играх. Соперник сразу наказывает, будем делать выводы.

– По качеству хоккея команда выглядела не хуже соперника, это как-то успокаивает? Настраивает на второй матч?

– Без разницы. Бывает так, что играешь хорошо, но проигрываешь, а играешь плохо – выигрываешь. Тут самое главное – результат, а остальное уходит на второй план.

– Вы с хорошим настроем вышли на игру. Видно, что принципиальные матчи для вас.

– Да нет, я вообще стараюсь абстрагироваться от этого. Идет финал, все хотят выиграть Кубок – это самая главная цель.

– Недельная пауза между играми, добирались до Ярославля на поезде – это как-то сказалось?

– Считаю, даже если это сказалось, как-то надо отбросить это. Нет оправданий: нужно выходить и за каждый метр, каждый сантиметр на площадке просто умирать. Играть друг за друга, тогда будет результат. А все остальное вокруг – вообще ерунда полная.

– Вы ходите по коридорам ярославской арены, выходите на лед – сердце колышется?

– Нет. Еще раз повторюсь: стараюсь абстрагироваться от этого. Конечно, запах, атмосфера, все напоминает о прошлом, – сказал Денисенко.

«##### ######!» «Собака ######!» Радулов и Денисенко матом обругали друг друга в финале Кубка Гагарина