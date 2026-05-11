  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Денисенко об 1:3 от «Локомотива»: «Хороший урок нам преподали, сделаем выводы. Нужно выходить и за каждый сантиметр на площадке умирать. Играть друг за друга»
1

Денисенко об 1:3 от «Локомотива»: «Хороший урок нам преподали, сделаем выводы. Нужно выходить и за каждый сантиметр на площадке умирать. Играть друг за друга»

Денисенко подвел итоги матча финала Кубка Гагарина с «Локомотивом».

Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко подвел итоги первого матча финала Кубка Гагарина с «Локомотивом» (1:3).

– Не самое простое начало серии, какие у вас эмоции?

– Проиграли по делу, хороший урок нам преподали. Сделаем выводы, будем готовиться и исправлять ошибки.

– Как восприняли две стартовые минуты второго периода? Что говорил главный тренер в тайм-ауте?

– Успокоил, потому что начали дергаться. Первый период хорошо провели, было много голевых моментов, не забили. И, в принципе, такие голы пропустили, два подряд – серийные, такие нельзя пропускать, тем более в таких играх. Соперник сразу наказывает, будем делать выводы.

– По качеству хоккея команда выглядела не хуже соперника, это как-то успокаивает? Настраивает на второй матч?

– Без разницы. Бывает так, что играешь хорошо, но проигрываешь, а играешь плохо – выигрываешь. Тут самое главное – результат, а остальное уходит на второй план.

– Вы с хорошим настроем вышли на игру. Видно, что принципиальные матчи для вас.

– Да нет, я вообще стараюсь абстрагироваться от этого. Идет финал, все хотят выиграть Кубок – это самая главная цель.

– Недельная пауза между играми, добирались до Ярославля на поезде – это как-то сказалось?

– Считаю, даже если это сказалось, как-то надо отбросить это. Нет оправданий: нужно выходить и за каждый метр, каждый сантиметр на площадке просто умирать. Играть друг за друга, тогда будет результат. А все остальное вокруг – вообще ерунда полная.

– Вы ходите по коридорам ярославской арены, выходите на лед – сердце колышется?

– Нет. Еще раз повторюсь: стараюсь абстрагироваться от этого. Конечно, запах, атмосфера, все напоминает о прошлом, – сказал Денисенко.

«##### ######!» «Собака ######!» Радулов и Денисенко матом обругали друг друга в финале Кубка Гагарина

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
logoАк Барс
logoЛокомотив
logoГригорий Денисенко
logoКХЛ
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
"– Нет. Еще раз повторюсь: стараюсь абстрагироваться от этого. Конечно, запах, атмосфера, все напоминает о прошлом, – сказал Денисенко."
Было бы так, не рвал бы задн*цу весь матч и не пытался кому-то что-то доказать!
Запомнился правда только этим глупым эпизодом с Радуловым, больше не чем другим!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Владимир Крикунов: «Ак Барс» немного выпал из игрового тонуса, у них пауза была больше, чем у «Локомотива». Возможно, успокоились после предыдущих серий»
11 мая, 14:59Видео
Гатиятулин об 1:3 от «Локомотива»: «Не скажу, что мы играли плохо. Соперник воспользовался нашими ошибками. Но и у нас были опасные моменты, в давление неплохо шли»
11 мая, 14:39
Рыбин о 1-м матче финала Кубка Гагарина: «Локомотив» провел очень уверенную игру, я даже не ожидал от них такого. Одна система сломала другую. Великолепный хоккей»
11 мая, 14:24
Рекомендуем
Главные новости
Исаев, Серебряков и Вязовой – претенденты на приз лучшему вратарю регулярки КХЛ
56 минут назад
Генменеджер «Торонто» про неопределенность Мэттьюса: «Он хочет понимать видение и стратегию на будущее. Не думаю, что есть конкурирующие интересы»
сегодня, 08:59
Актер Никифоров: «Было бы прекрасно, если бы Ротенберг был бы спортивным директором «Динамо». Он прекрасный менеджер, специалист»
сегодня, 08:54
Брок Фэйбер: «Колорадо» заслужил победу над «Миннесотой». Они переигрывали нас на протяжении большей части серии, соперник выглядел более стабильно»
сегодня, 08:42
Гордон возглавил «Трактор». Контракт с 63-летним экс-тренером «Айлендерс» и сборной США – на год
сегодня, 07:15
Маккиннон забил в 6-м матче плей-офф подряд – броском под перекладину при пустых воротах с «Миннесотой». У форварда «Колорадо» 13 очков в 9 играх
сегодня, 04:40Видео
«Колорадо» впервые с 2022 года сыграет в финале Запада – тогда выиграли Кубок Стэнли. Следующий соперник – «Вегас» или «Анахайм»
сегодня, 03:55
У Капризова 1 передача в 4-м и 5-м матчах с «Колорадо» при 1 броске. Форвард «Миннесоты» набрал 6 очков в серии и 15 баллов в 11 играх плей-офф
сегодня, 03:40
«Колорадо» прошел «Миннесоту» (4-1 в серии), отыгравшись с 0:3 и выиграв 4:3 в овертайме 5-го матча
сегодня, 03:25
Кубок Стэнли. «Колорадо» выбил «Миннесоту», выиграв в пятом матче серии
сегодня, 03:15
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Будущего. Беларусь U20 играет со сборной Студенческой лиги, Россия U20 против России U18
51 минуту назадLive
45 млн рублей в год – зарплата тренера «Трактора» Гордона («СЭ»)
сегодня, 08:30
Варицкий станет ассистентом генерального менеджера «Сибири» («СЭ»)
сегодня, 08:20
Генменеджер «Трактора» о назначении Гордона: «Впечатляет число игроков, прошедших его школу и заигравших в НХЛ. Все отмечали культуру Скотта в построении ключевых командных процессов»
сегодня, 07:25
Кубок Харламова. «Локо» и МХК «Спартак» сыграют в 1-м матче финальной серии
сегодня, 06:25
Капитан «Филадельфии» Кутюрье: «У Мичкова огромный потенциал, сделает выводы. В следующем сезоне он будет очень мотивирован доказать, что все неправы»
сегодня, 03:10
«Колорадо» с 0:3 перевел в овертайм 5-й матч с «Миннесотой». Команда Беднара при 1:3 забила на 57-й и 59-й минутах
сегодня, 02:56Видео
«Вегас» не разрешил уволенному Кэссиди провести переговоры с «Эдмонтоном»
сегодня, 01:24
Макнэбб пропустит 6-й матч с «Анахаймом» из-за дисквалификации. Защитник «Вегаса» травмировал Пелинга в 5-й игре
сегодня, 01:12Видео
Миллер о 5:1 с «Локомотивом» и стычке с Радуловым: «Жесткий матч, у всех эмоции бьют через край. В Казани собираемся одержать 2 победы»
вчера, 21:25
Рекомендуем