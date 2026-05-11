Миллер об 1:3 от «Локомотива»: «Мы не очень здорово действовали в большинстве. Если в следующей игре будет четыре или пять попыток, мы должны забивать минимум в трех»

Митчелл Миллер подвел итоги матча финала Кубка Гагарина против «Локомотива».

Защитник «Ак Барса » Митчелл Миллер подвел итоги первого матча финала Кубка Гагарина против «Локомотива » (1:3).

– Какие впечатления о матче?

– Не лучшая наша игра, уступили 1:3, хоть и бились до конца. Это не так важно, всего лишь первый матч серии. В следующем надо выйти более заряженными. Посмотрим, что будет дальше.

– Можно сказать, что после того, как не забили много в первом периоде, было тяжело войти во второй?

– Не очень хорошо пропускать быстрые два гола, но я думаю, мы потом зарубились, создавали много моментов. Да, не лучшая наша игра, проанализируем ее и постараемся показать свой лучший хоккей во втором матче.

– Как остановить Александра Радулова?

– Все в КХЛ играют заслуженно, не только он, тут много мастеров. Но не надо зацикливаться на нем, нужно отодвигать игру от своего пятака, нельзя позволять им закрывать Тимура Билялова. Бокс-аут и командная игра – вот, что нужно.

– Расскажите про свой гол.

– Играл по ситуации, но сегодня мы не очень здорово действовали в большинстве. Если в следующей игре у нас будет четыре или пять попыток, то мы должны забивать минимум в трех. Надо пересмотреть игру, разобрать и двигаться дальше. В равных составах нам тоже нужно работать всей командой.

– Впервые в плей-офф вы уступили в стартовой встрече серии, это может повлиять на настрой?

– Не думаю, что имеет большое значение, проиграешь или выиграешь ты в первом матче. После победных серий никто и не вспоминает об этом. Надо продолжать работать всей командой, двигаться дальше и выигрывать, – сказал Миллер.

Хет-трик Радулова в финале Кубка Гагарина: забил, отдал, наорал на соперника