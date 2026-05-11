  • Сурин о том, почему Радулов отказался общаться с журналистами в раздевалке: «Не знаю. Не поверите, но с игроками «Локомотива» он тоже не общается»
Нападающий «Локомотива» Егор Сурин высказался о том, что форвард Александр Радулов отказался общаться с журналистами в раздевалке.

Сегодня «Локомотив» победил «Ак Барс» со счетом 3:1 в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.

– Радулов отказался общаться с журналистами в раздевалке. Как вы думаете, почему?

– Не знаю. Не поверите, но с игроками «Локомотива» он тоже не общается, – сказал Сурин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Да чего там, поверим!
И правильно делает. Не надо распыляться. Концентрация на игре максимальная . Сурин не даст соврать. Как завел в этом году блог, так сдал.
Правильно, о чем может говорить Радулов с игроками Локомотива. О хоккее что ли?))
Тасманский дьявлл одно слово))
"Радулов пёс, Радулов пёс ..." (с).
Комментарий удален модератором
