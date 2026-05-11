Сурин о том, почему Радулов отказался общаться с журналистами в раздевалке: «Не знаю. Не поверите, но с игроками «Локомотива» он тоже не общается»

Сурин высказался о том, что Радулов отказался общаться с журналистами.

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин высказался о том, что форвард Александр Радулов отказался общаться с журналистами в раздевалке.

Сегодня «Локомотив» победил «Ак Барс» со счетом 3:1 в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.

– Радулов отказался общаться с журналистами в раздевалке. Как вы думаете, почему?

– Не знаю. Не поверите, но с игроками «Локомотива» он тоже не общается, – сказал Сурин.