Сурин о том, почему Радулов отказался общаться с журналистами в раздевалке: «Не знаю. Не поверите, но с игроками «Локомотива» он тоже не общается»
Сурин высказался о том, что Радулов отказался общаться с журналистами.
Нападающий «Локомотива» Егор Сурин высказался о том, что форвард Александр Радулов отказался общаться с журналистами в раздевалке.
Сегодня «Локомотив» победил «Ак Барс» со счетом 3:1 в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.
– Радулов отказался общаться с журналистами в раздевалке. Как вы думаете, почему?
– Не знаю. Не поверите, но с игроками «Локомотива» он тоже не общается, – сказал Сурин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да чего там, поверим!
И правильно делает. Не надо распыляться. Концентрация на игре максимальная . Сурин не даст соврать. Как завел в этом году блог, так сдал.
Правильно, о чем может говорить Радулов с игроками Локомотива. О хоккее что ли?))
Тасманский дьявлл одно слово))
Тасманский дьявлл одно слово))
"Радулов пёс, Радулов пёс ..." (с).
"Радулов пёс, Радулов пёс ..." (с).
Комментарий удален модератором
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем