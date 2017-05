Анастасия Шубская, супруга капитана «Вашингтона» , разместила в своем инстаграме фотографию поврежденной ноги мужа. Позже она удалила картинку.

«Вашингтон» не смог пробиться в финал Восточной конференции плей-офф, уступив «Питтсбургу» (3-4). Овечкин завершал турнир с травмой колена и задней поверхности бедра и не сможет сыграть за сборную России на ЧМ-2017.

Is this Ovechkin’s injury? Because if so, then wow.



This is from his wife’s Instagram story. pic.twitter.com/gCPr2IFGKy