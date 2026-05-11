Шарипзянов о травме: «Последние 2-3 дня занимаемся этим, сегодня утром был в больнице. Надеюсь, обойдется без оперативного вмешательства»
Дамир Шарипзянов пока не знает, потребуется ли ему операция.
Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов пока не знает, потребуется ли ему операция после полученной в плей‑офф травмы.
В серии третьего раунда «Авангард» проиграл «Локомотиву» со счетом 3-4.
– Повреждение, из‑за которого вы не должны были играть в конце серии, потребует оперативного вмешательства?
– Последние два-три дня занимаемся этим. Сегодня утром был в больнице. Пока ответа нет.
Надеюсь, обойдется без вмешательства, – сказал Шарипзянов.
Маклауд играл с повреждением связок колена с «Локомотивом», Ибрагимов – с переломом ребра. Шарипзянов выходил на лед на уколах (Михаил Зислис)
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем