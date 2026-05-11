Рыбин о 1-м матче финала Кубка Гагарина: «Локомотив» провел очень уверенную игру, я даже не ожидал от них такого. Одна система сломала другую. Великолепный хоккей»

Тренер «Сочи » по развитию Максим Рыбин прокомментировал победу «Локомотива » в первом матче финальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса » (3:1).

«Сегодня «Локомотив» провел очень уверенную игру, честно сказать, я даже не ожидал от них такого. Четко поставленная игра, можно сказать, что одна система сломала другую.

Я только что закончил просмотр этой игры, могу сказать, что это был великолепный хоккей», – сказал Рыбин.