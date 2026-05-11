Рыбин о 1-м матче финала Кубка Гагарина: «Локомотив» провел очень уверенную игру, я даже не ожидал от них такого. Одна система сломала другую. Великолепный хоккей»
Максим Рыбин высказался о победе «Локомотива» в матче серии с «Ак Барсом».
Тренер «Сочи» по развитию Максим Рыбин прокомментировал победу «Локомотива» в первом матче финальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса» (3:1).
«Сегодня «Локомотив» провел очень уверенную игру, честно сказать, я даже не ожидал от них такого. Четко поставленная игра, можно сказать, что одна система сломала другую.
Я только что закончил просмотр этой игры, могу сказать, что это был великолепный хоккей», – сказал Рыбин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Vprognoze.ru
4 комментария
Не ожидал? 🤣🤣🤣🤣 Чувак, Локомотив вытащил проигранную серию с Авангардом и ты не ожидал, что он проведет такой матч.
что значит вытащил проигранную серию?
Что значит? Проигрывая 1:3 в серии, потом 2:3 и в 6м матче 0:2 за 33 сек. Это что?
