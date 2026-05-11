Владимир Крикунов: «Ак Барс» немного выпал из игрового тонуса, у них пауза была больше, чем у «Локомотива». Возможно, успокоились после предыдущих серий»

Крикунов высказался о победе «Локомотива» в матче серии с «Ак Барсом».

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о победе «Локомотива» над «Ак Барсом» (3:1) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.

«В первом периоде была равная игра, но во втором периоде «Локомотив» быстро забил два гола. Хорошие шайбы получились, а «Ак Барс» не смог переломить ситуацию. Ярославцы умеют вытаскивать матчи, а тут уже уверенно провели всю игру. Они могли забить еще, но не получилось.

Казанцы немного выпали из игрового тонуса, так как у них пауза была больше, чем у «Локомотива». Возможно, они успокоились после предыдущих серий. Не исключаю, что в этой серии будет семь матчей, потому что шансы равные», – сказал Крикунов.