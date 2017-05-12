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    Евгений Кузнецов: «Я чувствую себя комфортно в «Вашингтоне»

    Теги Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов

    Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов высказался о своем будущем.

    24-летний российский форвард находится в статусе ограниченно свободного агента.

    «Мне нравится эта команда. Я чувствую себя комфортно», – сказал Кузнецов.

    Хоккеист добавил, что чувствует, что «Вашингтоне» у него есть незаконченное дело.

    Кузнецов выступает за «Кэпиталс» с 2014 года. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

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