Нападающий Евгений Кузнецов высказался о своем будущем.

24-летний российский форвард находится в статусе ограниченно свободного агента.

«Мне нравится эта команда. Я чувствую себя комфортно», – сказал Кузнецов.

Хоккеист добавил, что чувствует, что «Вашингтоне» у него есть незаконченное дело.

Кузнецов выступает за «Кэпиталс» с 2014 года. Подробную статистику игрока смотрите здесь.