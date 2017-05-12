Евгений Кузнецов: «Я чувствую себя комфортно в «Вашингтоне»
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов высказался о своем будущем.
24-летний российский форвард находится в статусе ограниченно свободного агента.
«Мне нравится эта команда. Я чувствую себя комфортно», – сказал Кузнецов.
Хоккеист добавил, что чувствует, что «Вашингтоне» у него есть незаконченное дело.
Кузнецов выступает за «Кэпиталс» с 2014 года. Подробную статистику игрока смотрите здесь.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.