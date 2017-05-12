Нападающий Евгений Кузнецов поделился мнением о поражении от в седьмом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3-4).

«Такое чувство, будто в седьмом матче вместо нас играла совершенно другая команда.

Не думаю, что они нас обыграли. Это мы им проиграли.

Почему вы все (журналисты – прим. Sports.ru) ведете себя так, как будто кто-то умер?», – сказал Кузнецов.

«Вашингтон» должен быть разрушен