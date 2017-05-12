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    Евгений Кузнецов: «Не «Питтсбург» нас обыграл, а мы им проиграли»

    Теги Питтсбург Вашингтон Кубок Стэнли НХЛ Евгений Кузнецов

    Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов поделился мнением о поражении от «Питтсбурга» в седьмом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3-4).

    «Такое чувство, будто в седьмом матче вместо нас играла совершенно другая команда. 

    Не думаю, что они нас обыграли. Это мы им проиграли.

    Почему вы все (журналисты – прим. Sports.ru) ведете себя так, как будто кто-то умер?», – сказал Кузнецов.

    «Вашингтон» должен быть разрушен

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