Сборная России обыграла сборную Германии (6:3) в матче группового этапа ЧМ-2017.

Лучшим бомбардиром игры стал форвард Артемий Панарин, который сделал четыре голевые передачи. Таким образом, в последних двух играх он набрал 8 (2+6) очков. В матче с Италией Панарин оформил дубль и дважды ассистировал партнерам.

Дублем во встрече с немцами отметился нападающий Никита Кучеров. На его счету 6 (3+3) очков в двух последних матчах и в целом на турнире.

Также две шайбы забросил форвард Вадим Шипачев, на счету которого на турнире стало 6 (2+4) результативных баллов.