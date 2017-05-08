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    ЧМ-2017. Панарин набрал 8 очков в двух последних играх, Кучеров и Шипачев – 6

    Теги сборная России сборная Германии Вадим Шипачев Артемий Панарин Никита Кучеров ЧМ-2017

    Сборная России обыграла сборную Германии (6:3) в матче группового этапа ЧМ-2017.

    Лучшим бомбардиром игры стал форвард Артемий Панарин, который сделал четыре голевые передачи. Таким образом, в последних двух играх он набрал 8 (2+6) очков. В матче с Италией Панарин оформил дубль и дважды ассистировал партнерам.

    Дублем во встрече с немцами отметился нападающий Никита Кучеров. На его счету 6 (3+3) очков в двух последних матчах и в целом на турнире.

    Также две шайбы забросил форвард Вадим Шипачев, на счету которого на турнире стало 6 (2+4) результативных баллов.

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