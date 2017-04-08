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    НХЛ. Кучеров забросил 40-ю шайбу в сезоне и вышел на единоличное 2-е место в гонке снайперов

    Теги Тампа-Бэй видео НХЛ Никита Кучеров

    Форвард «Тампы» Никита Кучеров в игре с «Монреалем» (4:2) сделал результативную передачу, забил гол и был признан второй звездой матча.

    Это 40-я шайба россиянина в текущем чемпионате НХЛ, и он вышел на единоличное 2-е место в гонке снайперов, обогнав Брэда Маршанда («Бостон») и Остона Мэттьюса («Торонто»), на счету которых по 39 голов. Лидирует в списке Сидни Кросби («Питтсбург») – 43 шайбы.

    Всего в 73 матчах сезона Кучеров набрал 84 (40+44) очка.

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