  Никита Серебряков: «Самым сложным соперником в сезоне был «Нефтехимик», я не шучу. Каждый матч с ними был интересным»
Никита Серебряков: «Самым сложным соперником в сезоне был «Нефтехимик», я не шучу. Каждый матч с ними был интересным»

Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков в блоге на Спортсе’’ рассказал, какой соперник в этом сезоне был самым сложным. 

«Я не шучу: самым сложным соперником в сезоне был «Нефтехимик», который – вот уж ирония судьбы – достался нам в плей-офф. Каждый матч с ними был интересным, особенно второй, который мы проиграли за секунду до конца из-за небольшого ЧП (Андрей Белозеров забил рикошетом при счете 5:5 – Спортс’’). Неприятно было, а через три недели мы играли еще один матч в Нижнекамске. И нужно было психологически пройти через шок – исправиться и сделать свое дело. Хотя понимаю, что это не ошибка, а больше стечение обстоятельств. Стараюсь такие голы побыстрее забыть.

Партнерам о своих переживаниях не рассказывал – им точно не надо это знать. Обсудили этот момент с тренером вратарей. Да я и сам уже взрослый, опытный. Такие матчи бывают – нужно успокоиться и дальше включаться в игру. Поймать 1-2 броска, и ты опять в кондиции. Признаюсь: когда пропускаю обидные голы, то могу вслух выругаться. Но стараюсь контролировать эмоции. 

А вот лучшим матчем в регулярке для меня стала третья игра с «Нефтехимиком» (3:0) – как раз после досадных 5:6. И с психологической точки зрения переборол себя, и на ноль отстоял. Хотя давно шатаут не мог заработать. Даже ребята говорили, что у меня было 19 сухарей, и я 20-й не мог выбить. Постоянно что-то мешало. После неудачного матча сделать шатаут – приятно.

Даже помню, как мы летели на ту игру. Мы с Сашей Волковым в самолете обычно напротив друг друга сидим и часто общаемся. И как раз он затронул тему 20-го шатаута. Сказал что-то вроде: «Ну все, время пришло». А потом он же был уверен, что после первого – второй пойдет. Так и получилось – в следующей игре в Ярославле (3:0) опять отстоял на ноль», – написал Серебряков.

Нефтехимик приятно удивил в этом сезоне.
Нефти бы арену нормальную , а то эта стена непонятная 😆
Соглашусь, выглядит странно,скажем так. Не уровень КХЛ, а команда боевая, есть потенциал у многих парней
как говорил Ягр когда играл в Нижнекамске во дворце он сказал что ни когда не играл в кинотеатре .
