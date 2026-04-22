  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Крикунов о «Динамо»: «Ротенберг был в клубе весь год, видел хоккеистов. Ему было бы проще, чем любому другому тренеру. Статус у него повыше, чем у Тамбиева»
41

Крикунов о «Динамо»: «Ротенберг был в клубе весь год, видел хоккеистов. Ему было бы проще, чем любому другому тренеру. Статус у него повыше, чем у Тамбиева»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о назначении Леонида Тамбиева в московское «Динамо».

«Опытный тренер, уже лет шесть работает в КХЛ. Посмотрим, что у него получится в «Динамо». В топ-клубах Тамбиев не работал. Может, приспособится. Он может вывести «Динамо» на новый уровень. Почему бы и нет? Он неплохо показал себя в «Адмирале».

Видимо, у «Динамо» такая судьба – быть связанным с Латвией. До этого был Знарок из Риги, я тоже в какой-то степени из Латвии. Можно сказать, что традиция. Динамовец Виктор Тихонов тоже в Риге работал. Есть преемственность. 

Не назначили Ротенберга? Роман Борисович был в клубе весь год, видел хоккеистов. Он имеет представление о команде, которое не имеет приходящий тренер. Ему было бы проще любого другого тренера. Наверное, статус у него повыше Тамбиева. Все-таки работал со СКА и сборной», – сказал Крикунов. 

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?5639 голосов
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
logoКХЛ
logoРоман Ротенберг
logoЛеонид Тамбиев
logoДинамо Москва
logoВладимир Крикунов
logoВиктор Тихонов
logoОлег Знарок
41 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Дед не успел отработать аванс, а отдавать назад не хочется.
Они хоть языки по вечерам моют?
Обзвон ручных экспертов выглядит нелепо, особенно после назначения.
В каком месте статус у него выше? Статус у Шулшера ниже плинтуса
Ну старый же уже. Пожил, денег заработал. Зачем тебе это?
Привычка
Жизнь висит на нитке - а думает о прибытке
Уверен, что Анисин тоже выскажется в пользу Романы Борисовича
ветераны Динамо возможно тоже)
Болельщики тоже видели игроков весь сезон, тоже что ли тренерами быть
Какой статус

Тамбиев - тренер
Ротенберг-максимум болельщик хоккея
С чего это статус Ротенберга выше? Тамбиев со средним по составу клубом, показал достойный уровень. Ротенберг с лучшим составом в лиге, облажался по полной.
Более того, Тамбиев показал ч меньшими затратами такой же результат как и СКА при РБ - один раз второй раунд и еще пару выходов в ПО
Я уже переживать начал - куда пропал старый? не случилось ли чего? как же без него ритуал облизывания совершается? Ну, слава богу, объявился дед)))
После интервью, дед облизнул свои седые брови!)))
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Ак Барс» дважды забил «Металлургу» в полуфинале Кубка Гагарина – 2:0.
1 минуту назадВидео
Ротенберг о возвращении России: «Вчера обсудили это с Дегтяревым. Администрация президента, Минспорта и адвокаты работают одной командой»
16 минут назад
Кубок Гагарина. «Металлург» принимает «Ак Барс» в 1-м матче серии 1/2 финала
25 минут назадLive
Кубок Стэнли. «Каролина» сыграет с «Оттавой», «Миннесота» примет «Даллас», «Филадельфия» встретится с «Питтсбургом»
46 минут назад
Третьяк о работе в ФХР: «Мы вернули наш хоккей на вершину. Как и в советские времена, 2-е или 3-е место расстраивает болельщиков. Выступали не хуже канадцев до отстранения»
57 минут назад
ЮЧМ-2026. Чехия играет с Германией, Канада встретится с Норвегией, Швеция – с США, Словакия против Финляндии
сегодня, 10:01Live
Каменский о включении Тардифа в Зал славы ИИХФ: «Он этого не заслуживает. Не знаю, что он такого сделал»
сегодня, 09:59
Хоккеист ЦСКА Нестеров и Камила Валиева не расстались
сегодня, 09:33
«Автомобилист» расстанется с Да Костой и Мэйсеком. Француз провел в клубе 5 лет, немец – 7
сегодня, 09:19
Ротенберг поздравил Третьяка с 74-летием: «Легенда мирового хоккея. Большая честь работать с ним и называть своим наставником. Спасибо за мудрость и преданность игре»
сегодня, 09:07Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Торпедо» продлило контракты с тренерами Гоголевым и Кириллом Брагиным на 2 года
3 минуты назад
Кросби об удалении за приукрашивание с «Филадельфией»: «Меня ударили клюшкой по лицу. Это сошло с рук Хэтэуэю, он удачно разменялся»
31 минуту назадВидео
«Юта» и «Колорадо» сыграют в «Зимней классике» 31 декабря 2026 года. Матч пройдет в Солт-Лейк-Сити
сегодня, 10:15
Тренин пропустит 4-й матч серии с «Далласом» из-за травмы. Форвард «Миннесоты» выбыл по ходу второй игры
сегодня, 09:48
Торторелла о 2:4 с «Ютой»: «Мне многое понравилось. «Вегас» сделал шаг вперед по сравнению со вторым матчем»
сегодня, 08:57
Якупов о 5:2 с «Локомотивом»: «Доминация – очень опасное слово. Есть вообще непростительные для «Авангарда» моменты, они тоже хорошо играли»
сегодня, 07:55
Купер о 2:3 с «Монреалем»: «Из трех игр в серии эта была худшей для «Тампы» – от начала до конца. Нам повезло довести дело до овертайма, Василевский выручал»
сегодня, 07:40
Шарипзянов о 5:2 в 1-м матче с «Локомотивом»: «Не согласен, что мы их размазали. Было много моментов, где «Авангард» не соответствовал своим стандартам»
сегодня, 07:30
Гранлунд набрал 1+3 в 3-м матче серии с «Эдмонтоном» и повторил рекорд «Анахайма» по очкам за игру в плей-офф
сегодня, 07:10
Драйзайтль догнал Овечкина по очкам в плей-офф НХЛ (147). Они делят 9-е место среди европейцев в истории лиги
сегодня, 06:46
Рекомендуем