Крикунов о «Динамо»: «Ротенберг был в клубе весь год, видел хоккеистов. Ему было бы проще, чем любому другому тренеру. Статус у него повыше, чем у Тамбиева»

Крикунов: Ротенберг был в «Динамо» весь год, ему было бы проще, чем другим тренерам.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о назначении Леонида Тамбиева в московское «Динамо».

«Опытный тренер, уже лет шесть работает в КХЛ . Посмотрим, что у него получится в «Динамо ». В топ-клубах Тамбиев не работал. Может, приспособится. Он может вывести «Динамо» на новый уровень. Почему бы и нет? Он неплохо показал себя в «Адмирале».

Видимо, у «Динамо» такая судьба – быть связанным с Латвией. До этого был Знарок из Риги, я тоже в какой-то степени из Латвии. Можно сказать, что традиция. Динамовец Виктор Тихонов тоже в Риге работал. Есть преемственность.

Не назначили Ротенберга? Роман Борисович был в клубе весь год, видел хоккеистов. Он имеет представление о команде, которое не имеет приходящий тренер. Ему было бы проще любого другого тренера. Наверное, статус у него повыше Тамбиева. Все-таки работал со СКА и сборной», – сказал Крикунов.