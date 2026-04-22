Шефер выиграет «Колдер Трофи», считает The Athletic. За защитника «Айлендерс» проголосовали все 30 участников опроса

Шефер – безоговорочный фаворит на «Колдер Трофи» по версии The Athletic.

The Athletic назвал явного фаворита на завоевание «Колдер Трофи».

В опросе приняли участие 30 журналистов сайта – каждый из них должен был назвать имя игрока, который, по их мнению, выиграет приз лучшему новичку регулярного чемпионата НХЛ.

100% респондентов выбрали защитника «Айлендерс » Мэттью Шефера .

В регулярном сезоне НХЛ 18-летний канадец провел 82 матча и набрал 59 (23+36) очков при показателе полезности «+13».