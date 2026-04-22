Шефер выиграет «Колдер Трофи», считает The Athletic. За защитника «Айлендерс» проголосовали все 30 участников опроса
В опросе приняли участие 30 журналистов сайта – каждый из них должен был назвать имя игрока, который, по их мнению, выиграет приз лучшему новичку регулярного чемпионата НХЛ.
100% респондентов выбрали защитника «Айлендерс» Мэттью Шефера.
В регулярном сезоне НХЛ 18-летний канадец провел 82 матча и набрал 59 (23+36) очков при показателе полезности «+13».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
В этом году самый очевидный Колдер
Тут без вариантов. Я как адмирал Ясен Пень)
Он и правда лучший.
Сто процентно заслуженный колдырь! При всем уважении к Ване. И хватит ныть, что Ваню зажимали, в клубе штабу виднее, там и к физике вопросы, не факт, что если бы давали больше играть он наколотил бы, мог тупо не вывезти нагрузки, все-таки он еще пацан. За сезон Ваня явно вырос и в физ плане тоже.
