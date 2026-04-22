Артюхин об интересе «Шанхая» к Кадейкину: «Не знаю, откуда эта информация взялась, мы даже не вели переговоры. Может, с ним общалось предыдущее руководство»
Генеральный менеджер «Шанхай Дрэгонс» Евгений Артюхин отреагировал на информацию о возможном подписании Александра Кадейкина.
– «Шанхай» действительно планирует подписать Александра Кадейкина?
– Не знаю, откуда эта информация взялась. Мы даже не вели переговоры с Александром Кадейкиным. Может быть, с ним общалось предыдущее руководство, и из-за этого такая информация появилась.
– Каких игроков вы планируете рассматривать в первую очередь – россиян или иностранцев?
– Все будет зависеть от рынка, сейчас трудно сказать что-то конкретное. Постараемся создать сбалансированную команду, где будут и наши ребята, и квалифицированные иностранцы, – сказал Артюхин.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
А я бы хотел написать про слухи. Ниже эту утку закинул Зислис. Вот от куда он это взял??? Если бы сейчас этого Зислиса погнали из журналистики, а каналы в соцсетях блокировали, вот бы был прицилент. Неповадно бы было другим журналистам выдумывать новости, таким как Хайрулин. Вся ветка от этого Хайрулина забита новостями, которые никогда не сбываются!!!!
