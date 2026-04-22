Артюхин об интересе «Шанхая» к Кадейкину: «Не знаю, откуда эта информация взялась, мы даже не вели переговоры. Может, с ним общалось предыдущее руководство»

Генменеджер «Шанхая» об интересе к Кадейкину: не знаю, откуда эта информация взялась.

Генеральный менеджер «Шанхай Дрэгонс » Евгений Артюхин отреагировал на информацию о возможном подписании Александра Кадейкина .

– «Шанхай» действительно планирует подписать Александра Кадейкина?

– Не знаю, откуда эта информация взялась. Мы даже не вели переговоры с Александром Кадейкиным. Может быть, с ним общалось предыдущее руководство, и из-за этого такая информация появилась.

– Каких игроков вы планируете рассматривать в первую очередь – россиян или иностранцев?

– Все будет зависеть от рынка, сейчас трудно сказать что-то конкретное. Постараемся создать сбалансированную команду, где будут и наши ребята, и квалифицированные иностранцы, – сказал Артюхин.