СКА направит часть средств от домашних матчей финала Кубка Гагарина семьям пострадавших от взрыва в метро Санкт-Петербурга

СКА сделал заявление в связи с терактом в метро в Санкт-Петербурге.

«В связи с трагическими событиями в Петербурге хоккейным клубом СКА было принято решение направить часть средств, вырученных от проведения домашних матчей финальной серии Кубка Гагарина, семьям пострадавших от взрыва в городском метрополитене.

Сегодняшняя тренировка команды в Ледовом дворце началась с минуты молчания в память о погибших в результате теракта», – сообщила пресс-служба клуба.

В результате взрыва в метро Санкт-Петербурга 3 апреля погибли 14 человек, в больницах находятся 49 пострадавших.

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