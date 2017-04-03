«Зенит» выразил соболезнования родным жертв взрыва в петербургском метро

Пресс-служба выразила соболезнования родным, пострадавших во время взрыва в метро Санкт-Петербурга.

«Футбольный клуб выражает глубокие соболезнования всем, кого коснулась эта трагедия», – говорится в заявлении клуба.

Сегодня на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв.

По предварительным данным, 10 человек погибли, еще 20 получили ранения.