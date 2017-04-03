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    «Зенит» выразил соболезнования родным жертв взрыва в петербургском метро

    Теги Зенит Премьер-лига Россия происшествия

    Пресс-служба «Зенита» выразила соболезнования родным, пострадавших во время взрыва в метро Санкт-Петербурга.

    «Футбольный клуб «Зенит» выражает глубокие соболезнования всем, кого коснулась эта трагедия», – говорится в заявлении клуба.

    Сегодня на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв.

    По предварительным данным, 10 человек погибли, еще 20 получили ранения.

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