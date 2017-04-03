«Зенит» выразил соболезнования родным жертв взрыва в петербургском метро
Пресс-служба «Зенита» выразила соболезнования родным, пострадавших во время взрыва в метро Санкт-Петербурга.
«Футбольный клуб «Зенит» выражает глубокие соболезнования всем, кого коснулась эта трагедия», – говорится в заявлении клуба.
Сегодня на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв.
По предварительным данным, 10 человек погибли, еще 20 получили ранения.
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