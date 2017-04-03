Капитан Данни выступил со словами поддержки в адрес петербуржцев после сегодняшних терактов в метро.

«Сегодня мы все подавлены трагедией, которая произошла в Санкт-Петербурге, в нашем городе. Как капитан я хочу сказать, что вся наша команда – с вами.

Мы выражаем соболезнования всем, кто потерял близкого человека И члена семьи, очень надеемся на скорейшее выздоровление раненых и желаем не падать духом. Россия – очень сильная страна, а Санкт-Петербург – сильный город. Мы хотели бы выразить поддержку всем его жителям. Мы все – с вами, мы все – вместе, мы все – одна команда.

Мы должны продолжать борьбу с терроризмом и мы должны победить, потому что люди не могут жить в страхе. Мы надеемся, что ситуация изменится, и мир станет лучше. Я желаю всем самого лучшего.

Крепись, Петербург! Приходи в себя. Мы сильны и мы справимся», – заявил .