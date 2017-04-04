Олег Знарок: «Решение НХЛ не значит, что мы полностью откажемся от игроков этой лиги на предстоящем ЧМ»
Главный тренер сборной России Олег Знарок отреагировал на решение НХЛ отказаться на Олимпиаду в Южную Корею.
«После матчей Еврочелленджа в Челябинске 13 и 15 апреля начнет подготовку к чемпионату мира и национальная команда, состав которой будет сформирован с учетом решения НХЛ. Но это не значит, что мы полностью откажемся от игроков этой лиги на предстоящем чемпионате мира.
Решение никак не повлияет на подготовку сборной России к Олимпиаде. У нас изначально было два плана, один из которых был рассчитан на то, что игроки НХЛ не приедут на Игры», – сообщил Знарок.
ЧМ-2017 пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.
На Олимпиаде не будет игроков НХЛ. Серьезно?!
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