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    Олег Знарок: «Решение НХЛ не значит, что мы полностью откажемся от игроков этой лиги на предстоящем ЧМ»

    Теги сборная России НХЛ Олег Знарок олимпийский хоккейный турнир ЧМ-2017

    Главный тренер сборной России Олег Знарок отреагировал на решение НХЛ отказаться на Олимпиаду в Южную Корею.

    «После матчей Еврочелленджа в Челябинске 13 и 15 апреля начнет подготовку к чемпионату мира и национальная команда, состав которой будет сформирован с учетом решения НХЛ. Но это не значит, что мы полностью откажемся от игроков этой лиги на предстоящем чемпионате мира.

    Решение никак не повлияет на подготовку сборной России к Олимпиаде. У нас изначально было два плана, один из которых был рассчитан на то, что игроки НХЛ не приедут на Игры», – сообщил Знарок.

    ЧМ-2017 пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.

    На Олимпиаде не будет игроков НХЛ. Серьезно?!

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