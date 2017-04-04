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    Илья Брызгалов: «Если Овечкин уедет на Олимпиаду, НХЛ его очень сильно накажет»

    Теги сборная России Вашингтон Александр Овечкин Илья Брызгалов НХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир

    Обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов, комментируя запрет НХЛ, оценил вероятность участия капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в Олимпиаде-2018.

    «Мне кажется, если Овечкин уедет на Олимпиаду, то его очень сильно накажут. НХЛ — это же не игрушки, это серьезная лига и бизнес-проект. Если один уедет и к нему не применят никаких санкций, то для других это будет мощным прецедентом.

    Заявлять можно все что угодно. Вот когда он сделает это, тогда мы это и будем обсуждать. Думаю, если Овечкин пойдет на такой шаг, то будут очень серьезные последствия. 

    В этой ситуации не только клуб решает. Хозяин «Вашингтона» может и отпустить Овечкина и сказать: «Саша, я за тебя, езжай на Олимпиаду». Но существует лига, куда входит 30 хозяев команд. И Беттмэн не в одиночку принял решение не ехать на Игры, это было коллегиальным решением владельцев клубов.

    Если Овечкин уедет, последствия будут. Конечно, хаос может начаться: если Александра не накажут, тогда же все поедут. А вот если накажут его годовой зарплатой, тогда будет другой разговор.

    Думаю, лига просто не позволит никому самовольно отправиться на Олимпиаду», — сказал Брызгалов.

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