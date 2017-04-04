Обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов, комментируя запрет , оценил вероятность участия капитана «Вашингтона» в Олимпиаде-2018.

«Мне кажется, если Овечкин уедет на Олимпиаду, то его очень сильно накажут. НХЛ — это же не игрушки, это серьезная лига и бизнес-проект. Если один уедет и к нему не применят никаких санкций, то для других это будет мощным прецедентом.

Заявлять можно все что угодно. Вот когда он сделает это, тогда мы это и будем обсуждать. Думаю, если Овечкин пойдет на такой шаг, то будут очень серьезные последствия.

В этой ситуации не только клуб решает. Хозяин может и отпустить Овечкина и сказать: «Саша, я за тебя, езжай на Олимпиаду». Но существует лига, куда входит 30 хозяев команд. И Беттмэн не в одиночку принял решение не ехать на Игры, это было коллегиальным решением владельцев клубов.

Если Овечкин уедет, последствия будут. Конечно, хаос может начаться: если Александра не накажут, тогда же все поедут. А вот если накажут его годовой зарплатой, тогда будет другой разговор.

Думаю, лига просто не позволит никому самовольно отправиться на Олимпиаду», — сказал Брызгалов.